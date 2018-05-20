Опасный напиток: в пакетиках с зеленым чаем нашли плесень

Ведущий программы «НашПотребНадзор» Олег Солнцев сегодня беспристрастно исследовал зеленый чай.
Именно в пакетиках, по статистике, предпочитает готовить этот напиток большинство россиян. А ведь такая маскировка дает продавцам грандиозные, как Великая китайская стена, возможности для мухлежа. Например, вместо чайного листа можно нафаршировать пакетик дроблеными ветками. А еще многие уверены, что внутри лишь подкрашенный картон, ароматизаторы и пыль.
В обычных магазинах были приобретены пять образцов зеленого чая в пакетиках. Вместе с некоммерческим партнерством «Росконтроль» «НашПотребНадзор» выбрал независимую лабораторию, эксперты которой выяснили, какие же образцы безопасны, а в каких — полным полно плесени и это опасно для здоровья.
Оказалось, что во всех пакетиках не чайный лист, а лишь обрывки, замешанные с чайной пылью. Из-за этого, понятно дело, страдает эстетическая часть чаепития — вода становится мутной, например, но портится ли важнейший, тонизирующем эффект?
Проверка на главные бодрящие ингредиенты чая — кофеин и танин — показала, что все пять образцов вполне соответствуют ГОСТу, хотя и выпущены по собственным техническим условиям. Но даже если чай отлично тонизирует, это еще не значит, что он безопасен. И это подтвердил тест на плесень. Если в образцах №2, 4 и 5 плесени куда меньше предельной допустимой ГОСТом нормы, то в первом количество плесневых грибков уже вплотную подошло к потолку, а в образце №3 плесени оказалось запредельно много. То есть он, конечно, бодрит, но может и травить.
Подробности — в видеоматериале.
В обычных магазинах были приобретены пять образцов зеленого чая в пакетиках. Вместе с некоммерческим партнерством «Росконтроль» «НашПотребНадзор» выбрал независимую лабораторию, эксперты которой выяснили, какие же образцы безопасны, а в каких — полным полно плесени и это опасно для здоровья.
Оказалось, что во всех пакетиках не чайный лист, а лишь обрывки, замешанные с чайной пылью. Из-за этого, понятно дело, страдает эстетическая часть чаепития — вода становится мутной, например, но портится ли важнейший, тонизирующем эффект?
Проверка на главные бодрящие ингредиенты чая — кофеин и танин — показала, что все пять образцов вполне соответствуют ГОСТу, хотя и выпущены по собственным техническим условиям. Но даже если чай отлично тонизирует, это еще не значит, что он безопасен. И это подтвердил тест на плесень. Если в образцах №2, 4 и 5 плесени куда меньше предельной допустимой ГОСТом нормы, то в первом количество плесневых грибков уже вплотную подошло к потолку, а в образце №3 плесени оказалось запредельно много. То есть он, конечно, бодрит, но может и травить.
Подробности — в видеоматериале.
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