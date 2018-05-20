Белковая истерия: почему ученые и врачи реабилитировали глютен

Одно упоминание глютена вызывает панику у тысяч людей, в том числе у доброй части Голливуда. Этот белок, который есть во многих злаках, свойствами напоминает клей.
Гвинет Пэлтроу, Джессика Альба, Виктория Бекхэм — все отказались от глютена. В каждом супермаркете в любом европейском городе и в США безглютеновой выпечки уже давно больше, чем традиционной. Неужели глютен и правда так вреден для фигуры и здоровья? С чего вдруг такая истерия, ведь до середины прошлого века, что такое глютен и с чем его едят, вообще никого не волновало.
Сразу после войны голландский ученый Виллем Дик установил, что именно глютен — причина смертельно опасного заболевания под названием целиакия. Желудки больных этим недугом людей не переваривают глютен — нет специальных ферментов для этого. А нерасщепленный глютен нарушает пищеварение и провоцирует появление других диагнозов.
Алина Будаковская, врач-гастроэнтеролог: «Это боли в кишечнике, это снижение роста, половые дисфункции, нарушение работы щитовидной железы, атопический дерматит, бронхиальная астма».
Но если размотать клубок противоречащих друг другу статей и псевдонаучных работ, то станет ясно, что вспыхнула антиглютеновая лихорадка после того, как в 2011 году группа ученых из Австралии сделала первое в современной истории заявление по нему: мол, клейковина может портить желудочно-кишечный тракт даже тем, кто злополучной целиакией не страдает. Неперевариваемость глютена может быть не только наследственная и редкая, но и приобретенная и частая, и грозит каждому второму. И, кажется, никто так и не дочитал научную статью из Австралии до конца. А ведь это было не утверждение, а лишь версия. Один из авторов исследования — профессор гастроэнтерологии Питер Гибсон — просто в бешенстве от того, что смысл его слов ушлые маркетологи безбожно извратили.
Так получается, что дорогие безглютеновые продукты — всего лишь маркетинговый ход? Или это реальная польза для здоровья? Из какой еды глютен точно нельзя убирать? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
Сразу после войны голландский ученый Виллем Дик установил, что именно глютен — причина смертельно опасного заболевания под названием целиакия. Желудки больных этим недугом людей не переваривают глютен — нет специальных ферментов для этого. А нерасщепленный глютен нарушает пищеварение и провоцирует появление других диагнозов.
Алина Будаковская, врач-гастроэнтеролог: «Это боли в кишечнике, это снижение роста, половые дисфункции, нарушение работы щитовидной железы, атопический дерматит, бронхиальная астма».
Но если размотать клубок противоречащих друг другу статей и псевдонаучных работ, то станет ясно, что вспыхнула антиглютеновая лихорадка после того, как в 2011 году группа ученых из Австралии сделала первое в современной истории заявление по нему: мол, клейковина может портить желудочно-кишечный тракт даже тем, кто злополучной целиакией не страдает. Неперевариваемость глютена может быть не только наследственная и редкая, но и приобретенная и частая, и грозит каждому второму. И, кажется, никто так и не дочитал научную статью из Австралии до конца. А ведь это было не утверждение, а лишь версия. Один из авторов исследования — профессор гастроэнтерологии Питер Гибсон — просто в бешенстве от того, что смысл его слов ушлые маркетологи безбожно извратили.
Так получается, что дорогие безглютеновые продукты — всего лишь маркетинговый ход? Или это реальная польза для здоровья? Из какой еды глютен точно нельзя убирать? Ответы на эти вопросы — в материале программы «НашПотребНадзор».
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