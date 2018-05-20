В Грозном прошла панихида по погибшим при атаке на храм

В столице Чечни состоялась панихида по погибшим в ходе вчерашнего нападения на храм Архангела Михаила.
На панихиду, которую провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, пришли около 30 верующих.
Варлаам: «Вчера у меня состоялся разговор с патриархом Кириллом, который выразил свои глубочайшие соболезнования и передал всем нам — православным, и жителям республики, — чтобы мы сохранили мир и спокойствие».
Он добавил, что сегодня молились о здравии пострадавших и об упокоении погибших, передает ТАСС.
По последним данным, в результате вооруженного нападения на храм Архангела Михаила в центре Грозного в субботу погибли три человека: двое полицейских и прихожанин — детский хирург из Гудермеса, не позволивший боевикам проникнуть в храм. Еще двое получили ранения.
В нападении участвовали четверо боевиков, их личности установлены. По данным республиканского МВД, трое из нападавших — жители Чечни, главарь банды — из соседнего региона. После нападения на храм было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Варлаам: «Вчера у меня состоялся разговор с патриархом Кириллом, который выразил свои глубочайшие соболезнования и передал всем нам — православным, и жителям республики, — чтобы мы сохранили мир и спокойствие».
Он добавил, что сегодня молились о здравии пострадавших и об упокоении погибших, передает ТАСС.
По последним данным, в результате вооруженного нападения на храм Архангела Михаила в центре Грозного в субботу погибли три человека: двое полицейских и прихожанин — детский хирург из Гудермеса, не позволивший боевикам проникнуть в храм. Еще двое получили ранения.
В нападении участвовали четверо боевиков, их личности установлены. По данным республиканского МВД, трое из нападавших — жители Чечни, главарь банды — из соседнего региона. После нападения на храм было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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