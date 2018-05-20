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    В Грозном прошла панихида по погибшим при атаке на храм

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев
    В Грозном прошла панихида по погибшим при атаке на храм

    В Грозном прошла панихида по погибшим при атаке на храм

    В Грозном прошла панихида по погибшим при атаке на храм
  • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев

    • В столице Чечни состоялась панихида по погибшим в ходе вчерашнего нападения на храм Архангела Михаила.

    На панихиду, которую провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, пришли около 30 верующих.

    Варлаам: «Вчера у меня состоялся разговор с патриархом Кириллом, который выразил свои глубочайшие соболезнования и передал всем нам — православным, и жителям республики, — чтобы мы сохранили мир и спокойствие».

    Он добавил, что сегодня молились о здравии пострадавших и об упокоении погибших, передает ТАСС.

    По последним данным, в результате вооруженного нападения на храм Архангела Михаила в центре Грозного в субботу погибли три человека: двое полицейских и прихожанин — детский хирург из Гудермеса, не позволивший боевикам проникнуть в храм. Еще двое получили ранения.

    смотретьПри атаке боевиков на храм в Грозном героически погиб детский хирург из Гудермеса
    При атаке боевиков на храм в Грозном героически погиб детский хирург из Гудермеса
    В нападении участвовали четверо боевиков, их личности установлены. По данным республиканского МВД, трое из нападавших — жители Чечни, главарь банды — из соседнего региона. После нападения на храм было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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