Пожар на продовольственном складе в Иркутске потушен

Спасатели ликвидировали крупное возгорание на складе с продуктами в Иркутске.
ГУ МЧС по Иркутской области: «В 12:52 (7:52 мск) пожар локализован. В 15:30 (10:30 мск) пожар ликвидирован».
В здании проводится проливка помещений. В тушении участвовали более 30 пожарных, а также было задействовано 10 единиц техники. По данным спасателей, крупное возгорание на складе стало следствием грубого нарушения правил противопожарной безопасности, передает РИА Новости.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Уже один тот факт, что к складу было пристроено общежитие, где в момент возгорания находились более 40 человек, свидетельствует о грубом нарушении противопожарной безопасности».
В МЧС отметили, что причину пожара пока установить не удалось, так как возле склада размещаются несколько пристроек. Помещения склада принадлежат разным собственникам, которые перекладывают ответственность друг на друга. Нарушение пожарной безопасности грозит им крупными административными штрафами.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Пока сложно сказать, откуда началось возгорание и по какой причине. У помещения несколько собственников, все они перекладывают ответственность друг на друга. Завтра начнется проверка, которая внесет ясность в этот вопрос».
При возгорании огнем была повреждена крыша склада на площади более 5000 кв. м.
В здании проводится проливка помещений. В тушении участвовали более 30 пожарных, а также было задействовано 10 единиц техники. По данным спасателей, крупное возгорание на складе стало следствием грубого нарушения правил противопожарной безопасности, передает РИА Новости.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Уже один тот факт, что к складу было пристроено общежитие, где в момент возгорания находились более 40 человек, свидетельствует о грубом нарушении противопожарной безопасности».
В МЧС отметили, что причину пожара пока установить не удалось, так как возле склада размещаются несколько пристроек. Помещения склада принадлежат разным собственникам, которые перекладывают ответственность друг на друга. Нарушение пожарной безопасности грозит им крупными административными штрафами.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Пока сложно сказать, откуда началось возгорание и по какой причине. У помещения несколько собственников, все они перекладывают ответственность друг на друга. Завтра начнется проверка, которая внесет ясность в этот вопрос».
При возгорании огнем была повреждена крыша склада на площади более 5000 кв. м.
Комментарии