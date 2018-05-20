Московский дизайнер готовится запустить серийное производство компактных электробайков

Промышленному дизайнеру Ивану Филатову однажды надоели пробки, и он решил создать электробайк.

Иван Филатов: «Я подумал, что было бы прикольно ездить на электровелосипеде, но все имеющиеся электромодели меня не устроили, поэтому я решил разработать свой электробайк».



Он постарался сделать так, чтобы было и красиво, и удобно. И вот что получилось. Благодаря тому, что руль и педали складываются, а подножка встроена в корпус, байк не требует много места для хранения: в сложенном виде его ширина — максимум 30 сантиметров. При этом багажное отделение довольно просторное.



Весит он 50 килограммов, что куда меньше среднего скутера или мопеда. Максимальная скорость — до 100 километров в час, запас хода на одной зарядке — 150 километров. Если же аккумулятор разрядился, можно крутить педали, как на обычном велосипеде.



Пока Иван собрал только один экземпляр, но вскоре рассчитывает запустить серийное производство. Базовая комплектация будет стоить 200 тысяч рублей. Под заказ и по индивидуальному проекту — дороже.