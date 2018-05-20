«Жидкая броня», пришиватель пуговиц, магнит против накипи: тест рекламных обещаний

Сможет ли одна капля супержидкости защитить стекло смартфона от царапин? Хорошая ли идея — пришивать пуговицы без ниток? И правда ли магнитный преобразователь останавливает накипь в трубах? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания производителей.
«Жидкое стекло» для смартфонов
«Настало время неразбиваемых экранов», — утверждают производители «жидкой» брони для смартфонов. Продавцы обещают крепость почти как у алмаза, антибактериальный эффект, защиту от капель воды, отсутствие пузырьков на покрытии и даже уменьшение электромагнитного излучения. Если верить рекламе, достаточно нанести всего одну каплю специальной жидкости на обезжиренный экран, растереть пальцем и вашему дисплею все нипочем. Одной обработки хватит на два года.
Компания-производитель находится на Филиппинах. Цена флакончика с доставкой — 98 долларов. Однако по итогам серии испытаний «жидкая броня» проиграла и защитному стеклу за 90 рублей, и пленке за 40 рублей и оказалась совершенно бесполезной.
В составе жидкости вместо заявленных 5% диоксида титана и диоксида кремния нашли лишь следы кремния, никакого титана. Специалисты, кстати, говорят, что идея в целом неплохая, но, чтобы новинка работала, концентрация действующих веществ должна быть не меньше 50%. Не «чудо».
Пришиватель для пуговиц
Механический быстрый пришиватель пуговиц, как уверяет реклама, может также оперативно ремонтировать швы. Все благодаря силиконовым скобам, которые заменяют здесь нитки. Цена набора — 450 рублей.
Но прибор оказался бесполезен. Все испытатели уверены: стремясь облегчить и без того элементарное действие, производители пришивателя перехитрили сами себя. Не «чудо».
Магнитный преобразователь накипи
Производители так называемых активаторов или умягчителей воды обещают решить проблему накипи изящно и быстро. Магнитный вариант стоит примерно 1700 рублей. Внутри — сильный неодимовый магнит. Активатор врезают в трубу, и это, как пишут на сайтах продавцов, делает воду мягче, и якобы подобная технология применяется на крупнейших промышленных производствах.
Но в ходе испытания жесткость воды до и после прохождения через магнитное поле оказалась одинаковой. Специалисты подтверждают: ни магниты, ни электромагниты от накипи не спасают. Магнитное поле поможет только в том случае, если есть что примагнитить, — например, нерастворимую железную окалину. Не «чудо».
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
«Настало время неразбиваемых экранов», — утверждают производители «жидкой» брони для смартфонов. Продавцы обещают крепость почти как у алмаза, антибактериальный эффект, защиту от капель воды, отсутствие пузырьков на покрытии и даже уменьшение электромагнитного излучения. Если верить рекламе, достаточно нанести всего одну каплю специальной жидкости на обезжиренный экран, растереть пальцем и вашему дисплею все нипочем. Одной обработки хватит на два года.
Компания-производитель находится на Филиппинах. Цена флакончика с доставкой — 98 долларов. Однако по итогам серии испытаний «жидкая броня» проиграла и защитному стеклу за 90 рублей, и пленке за 40 рублей и оказалась совершенно бесполезной.
В составе жидкости вместо заявленных 5% диоксида титана и диоксида кремния нашли лишь следы кремния, никакого титана. Специалисты, кстати, говорят, что идея в целом неплохая, но, чтобы новинка работала, концентрация действующих веществ должна быть не меньше 50%. Не «чудо».
Пришиватель для пуговиц
Механический быстрый пришиватель пуговиц, как уверяет реклама, может также оперативно ремонтировать швы. Все благодаря силиконовым скобам, которые заменяют здесь нитки. Цена набора — 450 рублей.
Но прибор оказался бесполезен. Все испытатели уверены: стремясь облегчить и без того элементарное действие, производители пришивателя перехитрили сами себя. Не «чудо».
Магнитный преобразователь накипи
Производители так называемых активаторов или умягчителей воды обещают решить проблему накипи изящно и быстро. Магнитный вариант стоит примерно 1700 рублей. Внутри — сильный неодимовый магнит. Активатор врезают в трубу, и это, как пишут на сайтах продавцов, делает воду мягче, и якобы подобная технология применяется на крупнейших промышленных производствах.
Но в ходе испытания жесткость воды до и после прохождения через магнитное поле оказалась одинаковой. Специалисты подтверждают: ни магниты, ни электромагниты от накипи не спасают. Магнитное поле поможет только в том случае, если есть что примагнитить, — например, нерастворимую железную окалину. Не «чудо».
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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