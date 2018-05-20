Водяные матрасы: правда и мифы о пользе для здоровья и качестве сна

Водяные матрасы, как считается, появились очень давно. Есть свидетельства, что уже 3000 лет назад люди на Востоке спали на бурдюках с водой. В XX веке придумали обогрев, усовершенствовали материалы, подключили рекламу, и в итоге в
в США каждый пятый проданный матрас был водяным. Потом шум поутих, но, кажется, он начинается вновь. 70–80-е
Современная двуспальная водяная кровать состоит из двух отдельных емкостей. Это позволяет не беспокоить соседа или соседку непроизвольными движениями. Производители любят хвастаться, что две спальные зоны здесь вообще не передают колебания друг другу.
Стоит такое ложе почти 100 тысяч рублей. Есть вариант отдельно купить матрас за 50 000. Но дополнительно придется брать шланги с переходниками для набора и слива воды (за 5000 рублей), чехол (от 9800 руб.) и греющий элемент (не меньше 15 000 руб.). Спать на прохладном, судя по отзывам, и неприятно, и небезопасно — можно простудиться. А телом согреть всю эту массу воды нереально.
Вода может быть любой — хоть из речки. Но обязательно нужна жидкость для обеззараживания (бутылочка стоит около 1500 рублей). Заливать ее придется 3–4 раза в год.
Цена самого матраса еще зависит от его типа — дешевле всего простые пустотелые. Но такие редко используют дома для сна — неуютно. А вот для релаксации и спа-процедур подходят.
У матрасов подороже внутри есть прокладки из фиброволокна — они гасят волны, чтобы не укачало. Модели с хорошей стабилизацией почти не отличаются по жесткости от обычных матрасов.
Но тогда чем же водяные лучше? Трекер испытателя показал, что сон на воде был более глубоким, чем на диване, а личное впечатление оказалось скорее негативным — бульканье под ухом постоянно будило.
Продавцы любят говорить, что польза воды для сна доказана исследованиями сомнологов. Но один из признанных авторитетов в этой области — Роман Бузунов — лишь пожал плечами: официально подобной статистики не существует. Да и вообще, по его опыту, удобство — это дело индивидуальное.
Ну а что скажут ортопеды? Реклама водяных кроватей уверяет: позвоночник принимает анатомически правильное положение, расслабляются мышцы, уходит нагрузка с суставов. Специалисты подтверждают: доля правды в этом есть. Но нельзя утверждать, что водяные матрасы так уж однозначно лучше всех других с современными наполнителями или независимыми пружинами.
А еще водяные матрасы очень тяжелые — 500 литров воды в матрасе на двоих весят полтонны. В многоэтажках бояться нечего — по нормативам, перекрытия выдерживают 150–200 кг на квадратный метр, но в коттедже или старом доме лучше подстраховаться. А сливать воду при переезде — та еще морока.
Подробности и испытание матраса на прочность — в сюжете программы «Чудо техники».
Стоит такое ложе почти 100 тысяч рублей. Есть вариант отдельно купить матрас за 50 000. Но дополнительно придется брать шланги с переходниками для набора и слива воды (за 5000 рублей), чехол (от 9800 руб.) и греющий элемент (не меньше 15 000 руб.). Спать на прохладном, судя по отзывам, и неприятно, и небезопасно — можно простудиться. А телом согреть всю эту массу воды нереально.
Вода может быть любой — хоть из речки. Но обязательно нужна жидкость для обеззараживания (бутылочка стоит около 1500 рублей). Заливать ее придется 3–4 раза в год.
Цена самого матраса еще зависит от его типа — дешевле всего простые пустотелые. Но такие редко используют дома для сна — неуютно. А вот для релаксации и спа-процедур подходят.
У матрасов подороже внутри есть прокладки из фиброволокна — они гасят волны, чтобы не укачало. Модели с хорошей стабилизацией почти не отличаются по жесткости от обычных матрасов.
Но тогда чем же водяные лучше? Трекер испытателя показал, что сон на воде был более глубоким, чем на диване, а личное впечатление оказалось скорее негативным — бульканье под ухом постоянно будило.
Продавцы любят говорить, что польза воды для сна доказана исследованиями сомнологов. Но один из признанных авторитетов в этой области — Роман Бузунов — лишь пожал плечами: официально подобной статистики не существует. Да и вообще, по его опыту, удобство — это дело индивидуальное.
Ну а что скажут ортопеды? Реклама водяных кроватей уверяет: позвоночник принимает анатомически правильное положение, расслабляются мышцы, уходит нагрузка с суставов. Специалисты подтверждают: доля правды в этом есть. Но нельзя утверждать, что водяные матрасы так уж однозначно лучше всех других с современными наполнителями или независимыми пружинами.
А еще водяные матрасы очень тяжелые — 500 литров воды в матрасе на двоих весят полтонны. В многоэтажках бояться нечего — по нормативам, перекрытия выдерживают 150–200 кг на квадратный метр, но в коттедже или старом доме лучше подстраховаться. А сливать воду при переезде — та еще морока.
Подробности и испытание матраса на прочность — в сюжете программы «Чудо техники».
Комментарии