Ко Дню памяти жертв СПИДа: инфицированные люди рассказали о жизни после страшного диагноза

Сегодня в мире — День памяти жертв СПИДа. За последние четверть века от этой болезни умерли около 25 миллионов человек, еще 45 миллионов живут с вирусом иммунодефицита. Однако ВИЧ — это не смертный приговор.

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ВИЧ

Мария Годлевская — одна из тех, кто о своем диагнозе готов говорить с открытым лицом. О том, что ВИЧ-положительна, женщина узнала в 16 лет. Кровь решила сдать за компанию с подружками.



Мария Годлевская: «За счет того, что врачи меня хорошо проконсультировали, мама от меня не отвернулась и не встречались люди, которые бы от меня шарахались, я смогла принять свой статус и впоследствии заниматься здоровьем полноценно».



В России количество человек с положительным статусом еще в прошлом году приблизилось к миллиону. Но это только те, кто решился на обследование и знает о своем диагнозе.



Мария Годлевская: «Им предлагаешь сдать тест на ВИЧ, они оскорбляются. Более того, они воспринимают это как унижение. И существует до сих пор мнение, что это болезнь наркоманов и проституток».



По словам врачей, ВИЧ давно вышел за пределы маргинальной среды. Сегодня в группе риска всего две категории людей: мужчины и женщины, то есть все. Активист общественного движения против СПИДа Алексей пытается донести это до каждого. Хотя признаётся: он сам — один из тех, кто вел, что называется, рискованный образ жизни. И сейчас даже не знает, каким путем получил свой статус плюс. Но вот парадокс: если бы не диагноз, уверен мужчина, его уже не было бы в живых.



Алексей: «Я бросил принимать наркотики, бросил курить, бросил принимать алкоголь».



Да, говорят психологи, даже когда знаешь о себе все, ожидание результата — не самые приятные минуты жизни. Но еще хуже убегать от реальности. Мобильные лаборатории, где можно пройти экспресс-тест на ВИЧ, сегодня курсируют на улицах любого российского мегаполиса. Сдать кровь можно анонимно.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.