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    В Иркутске горит склад с продуктами. Иркутск, МЧС, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутске горит склад с продуктами

    В Иркутске горит склад с продуктами

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    • Фото: ДТП 38RUS Иркутск / vk.com
    В Иркутске горит склад с продуктами

    В Иркутске горит склад с продуктами

    В Иркутске горит склад с продуктами
    • Фото: ДТП 38RUS Иркутск / vk.com

      • Крупный пожар вспыхнул на складе продовольственных товаров в Иркутске.

      По данным источника ТАСС, площадь пожара составляет 7,5 тысячи кв. метров. По его словам, эвакуирован 41 человек. На место прибыли пожарные. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

      Источник      : «В доме №17 по Ракитной улице произошел пожар на крыше. Здание одноэтажное, используется в качестве склада для продуктов питания».

      В МЧС в свою очередь сообщили, крупному возгоранию на складе присвоен второй уровень сложности. Спасатели заверили, что погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 34 специалиста и 10 единиц техники.

      ГУ МЧС по Иркутской области: «Горит битум на крыше, огонь очень быстро распространился из-за сильных порывов ветра. Тушение осложняется из-за грубых нарушений пожарной безопасности со стороны собственника данного объекта».

      В МЧС также уточнили, что эвакуация проводилась из общежития, которое располагается рядом с горящим складом.

      ГУ МЧС по Иркутской области: «Необходимость в эвакуации возникла из-за опасности перехода огня на общежитие».

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