В Иркутске горит склад с продуктами

Крупный пожар вспыхнул на складе продовольственных товаров в Иркутске.
По данным источника ТАСС, площадь пожара составляет 7,5 тысячи кв. метров. По его словам, эвакуирован 41 человек. На место прибыли пожарные. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.
Источник: «В доме №17 по Ракитной улице произошел пожар на крыше. Здание одноэтажное, используется в качестве склада для продуктов питания».
В МЧС в свою очередь сообщили, крупному возгоранию на складе присвоен второй уровень сложности. Спасатели заверили, что погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 34 специалиста и 10 единиц техники.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Горит битум на крыше, огонь очень быстро распространился из-за сильных порывов ветра. Тушение осложняется из-за грубых нарушений пожарной безопасности со стороны собственника данного объекта».
В МЧС также уточнили, что эвакуация проводилась из общежития, которое располагается рядом с горящим складом.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Необходимость в эвакуации возникла из-за опасности перехода огня на общежитие».
Источник: «В доме №17 по Ракитной улице произошел пожар на крыше. Здание одноэтажное, используется в качестве склада для продуктов питания».
В МЧС в свою очередь сообщили, крупному возгоранию на складе присвоен второй уровень сложности. Спасатели заверили, что погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 34 специалиста и 10 единиц техники.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Горит битум на крыше, огонь очень быстро распространился из-за сильных порывов ветра. Тушение осложняется из-за грубых нарушений пожарной безопасности со стороны собственника данного объекта».
В МЧС также уточнили, что эвакуация проводилась из общежития, которое располагается рядом с горящим складом.
ГУ МЧС по Иркутской области: «Необходимость в эвакуации возникла из-за опасности перехода огня на общежитие».
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