В Киеве пригрозили наказать блогера за поездку по Крымскому мосту

Украинскому видеоблогеру, который рассказал в Сети о своих впечатлениях от Крымского моста, грозит штраф.
Виктор Петровский из Николаева одним из первых проехал по Крымскому мосту, который торжественно открыли на этой неделе. Украинец в своем видеоблоге «Жизнь Петровского» поделился своими впечатлениями от поездки.
Виктор Петровский: «Ребята с Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Из асфальта. Очень хорошее качество дороги! Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!».
Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, узнав об этой поездке, пригрозил Петровскому наказанием. По словам украинского чиновника, которого цитирует РИА Новости, действия блогера «в любом случае, являются незаконными». «При въезде на Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен», — добавил Слободян.
Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. На следующий день утром движение по мосту было открыто для автомобилистов. За первые сутки с момента открытия движения по Крымскому мосту в обе стороны проехали десятки тысяч транспортных средств.
Виктор Петровский: «Ребята с Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Из асфальта. Очень хорошее качество дороги! Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!».
Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, узнав об этой поездке, пригрозил Петровскому наказанием. По словам украинского чиновника, которого цитирует РИА Новости, действия блогера «в любом случае, являются незаконными». «При въезде на Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен», — добавил Слободян.
Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая. На следующий день утром движение по мосту было открыто для автомобилистов. За первые сутки с момента открытия движения по Крымскому мосту в обе стороны проехали десятки тысяч транспортных средств.
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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