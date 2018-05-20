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    Семья кубанских энтузиастов создала в своем доме уникальный музей казачьей культуры. Краснодарский край, выставки и музеи, казаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСемья кубанских энтузиастов создала в своем доме уникальный музей казачьей культуры

    Семья кубанских энтузиастов создала в своем доме уникальный музей казачьей культуры

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    Семья кубанских энтузиастов создала в своем доме уникальный музей казачьей культуры

    Семья кубанских энтузиастов создала в своем доме уникальный музей казачьей культуры

    Семья кубанских энтузиастов создала в своем доме уникальный музей казачьей культуры

      В этом году в акции «Ночь музеев» решил поучаствовать небольшой музей в кубанском поселке, расположенный в обычном частном доме.

      Это обычное частное домовладение под Анапой — 400 квадратных метров. Только все это пространство занято историческими артефактами. Коллекция разрослась настолько, что даже вытеснила хозяев. Владислав Брусник с женой и дочерьми живут у тещи.

      Настоящие штыки и пули времен Кавказской войны, казачьи шашки, бурки, папахи, боевые нагайки, в наконечник которых, как правило, зашивали несколько граммов свинца. Элементы быта казаков, есть даже такие экспонаты, которые вряд ли встретишь в государственных музеях. Например, самогонный аппарат, сделанный из чугунка.

      Эту коллекцию Владислав собирал по барахолкам, что-то приносили поисковики, что-то местные жители. Отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. На Кубани проходили ожесточенные бои. Сюда, как правило, водят местных школьников.

      Музей Владислава по популярности уже давно соперничает с государственными выставками Анапы и в этом году впервые принял участие в «Ночи музеев». Специально для этого, обновили экспозицию советского периода, которая особо популярна у молодежи.

      Поскольку музей частный, то каких-либо наемных сотрудников нет. Экскурсовод — из числа друзей. Менеджер по развитию — мама Владислава. Смотрители и фольклорный коллектив — его дочери и сотрудники местного дома культуры.

      Для семьи брусник музей — больше хобби, нежели коммерческое предприятие. Несмотря на это, в планах — расширяться. Еще же есть задний двор, где можно построить настоящий казачий курень.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Пикулина.

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