Абсурдные запреты и дело Вайнштейна: чем запомнится 71-й Каннский кинофестиваль

В Каннах завершился
71-й международный кинофестиваль. Жюри под руководством звезды Голливуда Кейт Бланшетт определило победителей. Главный приз — «Золотая пальмовая ветвь» за лучший фильм — отправляется в Японию.
Как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, нынешние Канны запомнятся нововведениями. Порой абсурдными, как, например, запрет на селфи на знаменитой красной дорожке. Дескать, самолюбование не сочетается с большим фестивальным кино. Кроме того, были отменены специальные показы для прессы, которые проходили до того, как фильм посмотрит фестивальное жюри. Опять же, всему виной социальные сети. Дескать, режиссер или актер может расстроиться, прочитав неприятный отзыв о себе в Twitter или Facebook.
А главное — впервые за главный приз фестиваля боролись сразу два режиссера, которые не смогли присутствовать на фестивале. Кирилл Серебренников — под следствием и домашним арестом, а иранцу Джафару Панахи и вовсе запрещено снимать кино. Тем не менее, они смогли закончить свои фильмы и даже умудрились прислать их каннским отборщикам.
Картина Джафара Панахи «Три лица» в итоге получила приз за лучший сценарий, а «Лето» Кирилла Серебренникова вообще осталось без призов. Слабым утешением может служить неофициальный приз за лучший саундтрек к фильму о музыкальной атмосфере 80-х и зарождении русского рока.
Объясняя решение жюри, его президент — оскароносная Кейт Бланшетт — заявила, что фестивальное кино меньше всего должно иметь отношение к политике, поэтому политическая повестка дня никак не повлияла на окончательный вердикт.
Но без политики, а точнее политкорректности, в Каннах все же не обошлось. Вручая приз за лучшую женскую роль, пламенную речь произнесла итальянская актриса и режиссер Азия Арженто, которая, по сути, и начала дело против Харви Вайнштейна, перетряхнувшее весь Голливуд.
Азия Арженто: «В 1997 году меня изнасиловал Харви Вайнштейн здесь, в Каннах. Мне тогда был 21 год. Этот фестиваль был его охотничьими угодьями. И даже сегодня вечером, в этом зале среди вас есть те, кто все еще должен быть привлечен к ответственности за свое поведение против женщин. Поведение, которое вышло за рамки работы в этой индустрии. И вообще, некоторое неприемлемо в любой сфере, на любой работе. Вы знаете, кто вы — те, о ком я говорю. Но самое главное то, что мы знаем, кто вы. И мы не позволим вам больше уходить от ответственности».
После этих слов Кейт Бланшет объявила имя победительницы в номинации лучшая женская роль. Ею стала казахская актриса Самал Еслямова, проникновенно сыгравшая в еще одном российском конкурсном фильме «Айка» Сергея Дворцевого роль киргизской мигрантки в Москве, оставившей своего ребенка в детском доме.
Главный приз фестиваля отправится в Японию. «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээда — это социальная драма о семейных ценностях.
А главное — впервые за главный приз фестиваля боролись сразу два режиссера, которые не смогли присутствовать на фестивале. Кирилл Серебренников — под следствием и домашним арестом, а иранцу Джафару Панахи и вовсе запрещено снимать кино. Тем не менее, они смогли закончить свои фильмы и даже умудрились прислать их каннским отборщикам.
Картина Джафара Панахи «Три лица» в итоге получила приз за лучший сценарий, а «Лето» Кирилла Серебренникова вообще осталось без призов. Слабым утешением может служить неофициальный приз за лучший саундтрек к фильму о музыкальной атмосфере 80-х и зарождении русского рока.
Объясняя решение жюри, его президент — оскароносная Кейт Бланшетт — заявила, что фестивальное кино меньше всего должно иметь отношение к политике, поэтому политическая повестка дня никак не повлияла на окончательный вердикт.
Но без политики, а точнее политкорректности, в Каннах все же не обошлось. Вручая приз за лучшую женскую роль, пламенную речь произнесла итальянская актриса и режиссер Азия Арженто, которая, по сути, и начала дело против Харви Вайнштейна, перетряхнувшее весь Голливуд.
Азия Арженто: «В 1997 году меня изнасиловал Харви Вайнштейн здесь, в Каннах. Мне тогда был 21 год. Этот фестиваль был его охотничьими угодьями. И даже сегодня вечером, в этом зале среди вас есть те, кто все еще должен быть привлечен к ответственности за свое поведение против женщин. Поведение, которое вышло за рамки работы в этой индустрии. И вообще, некоторое неприемлемо в любой сфере, на любой работе. Вы знаете, кто вы — те, о ком я говорю. Но самое главное то, что мы знаем, кто вы. И мы не позволим вам больше уходить от ответственности».
После этих слов Кейт Бланшет объявила имя победительницы в номинации лучшая женская роль. Ею стала казахская актриса Самал Еслямова, проникновенно сыгравшая в еще одном российском конкурсном фильме «Айка» Сергея Дворцевого роль киргизской мигрантки в Москве, оставившей своего ребенка в детском доме.
Главный приз фестиваля отправится в Японию. «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээда — это социальная драма о семейных ценностях.
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