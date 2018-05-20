Немецкая пресса назвала Путина хозяином мировой политической арены

Прошедшие на этой неделе в Сочи переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель активно обсуждают в немецких СМИ.
Так, таблоид Bild написал, что российский лидер «ясно показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».
Журналисты обратили внимание на то, что перед встречей с Меркель Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, которого, как отмечается в статье, немецкий канцлер обвиняла в «массовых убийствах». Ранее Путин открыл мост, связывающий материковую часть России с Крымом, это вызвало осуждение у некоторых представителей политической элиты Берлина.
Несмотря на это, за три недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи». «Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — резюмирует автор.
Путин и Меркель встретились в Сочи в минувшую пятницу. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Лидеры обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию.
Журналисты обратили внимание на то, что перед встречей с Меркель Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, которого, как отмечается в статье, немецкий канцлер обвиняла в «массовых убийствах». Ранее Путин открыл мост, связывающий материковую часть России с Крымом, это вызвало осуждение у некоторых представителей политической элиты Берлина.
Несмотря на это, за три недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи». «Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — резюмирует автор.
Путин и Меркель встретились в Сочи в минувшую пятницу. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Лидеры обсудили «Северный поток — 2», Украину, Иран и Сирию.
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