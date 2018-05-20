В Бурятии задержали водителя, насмерть сбившего двух пешеходов

Полиция задержала водителя иномарки, сбившего насмерть двух пешеходов в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии и скрывшегося с места преступления.

167 Бурятия

ДТП

задержание

В ночь на субботу в селе Петропавловка водитель Toyota наехал на двух пешеходов, затем столкнулся со стоящим автомобилем Nissan и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП 28-летняя женщина и 31-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия. Виновник аварии с места ДТП скрылся.



Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД, вскоре на трассе Улан-Удэ — Кяхта задержали 22-летнего жителя села Петропавловка, подозреваемого в совершении ДТП. Молодой человек находился в машине знакомого, который направлялся в сторону Улан-Удэ.



По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц». Проводится расследование.

