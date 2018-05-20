Двух пенсионеров жестоко убили в Ингушетии

Следственные органы Ингушетии возбудили два уголовных дела по фактам убийств пожилых жителей в Сунженском районе республики.
Как сообщили «Интерфаксу» в региональном следственном управлении СКР, утром 19 мая в районную больницу в городе Сунжа с огнестрельным ранением в область грудной клетки доставили 62-летнего местного жителя, который, не приходя в сознание, скончался. На месте происшествия следователи обнаружили пистолет и две гильзы, предположительно, калибра 9 мм.
В тот же день около 9 часов у входа в приемное отделение больницы неизвестный «причинил множественные колото-резаные ранения в область головы и грудной клетки 78-летнему жителю республики, находившемуся в этот момент в салоне автомобиля скорой помощи, от которых потерпевший скончался на месте».
В тот же день около 9 часов у входа в приемное отделение больницы неизвестный «причинил множественные колото-резаные ранения в область головы и грудной клетки 78-летнему жителю республики, находившемуся в этот момент в салоне автомобиля скорой помощи, от которых потерпевший скончался на месте».
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