Экс-пилот: у самолетов компании-владельца разбившегося на Кубе Boeing были техпроблемы

Технические проблемы неоднократно возникали у самолетов мексиканской авиакомпании Global Air, которой принадлежал Boeing 737, разбившийся в пятницу под Гаваной.
О техпроблемах в интервью мексиканской газете «Миленио» рассказал бывший пилот этой авиакомпании Марко Аурелио Эрнандес.
Марко Аурелио Эрнандес: «В этой компании я столкнулся с рядом инцидентов, например с отказом двигателя. Однажды в Мехико при взлете у нас произошли неполадки в электросистеме и нам пришлось вернуться в аэропорт для их устранения».
По его словам, в нескольких случаях ему приходилось пилотировать самолеты с лопнувшими шинами и неисправным навигационным оборудованием. По утверждению пилота, из-за плохого технического состояния самолету Global Air в 2013 году даже запретили полеты в Чили. Кроме того, техники авиакомпании постоянно жаловались на отсутствие необходимых запчастей.
Эрнандес рассказал, что летал на всех трех самолетах Boeing 737, которыми владела Global Air, в том числе на лайнере, потерпевшем крушение под Гаваной. По словам бывшего пилота, он неоднократно информировал владельца компании о технических неисправностях самолетов, однако никакого ответа от него так и не получил.
Разбившийся на Кубе Boeing 737 был выпущен в 1979 году. В ноябре прошлого года лайнер прошел последнюю техническую проверку и получил сертификат летной годности. Менее месяца назад кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion взяла его в «мокрый лизинг», то есть арендовала вместе с экипажем.
Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. В результате катастрофы погибли 110 человек, трое выжили. На Кубе объявлен национальный траур в связи с авиакатастрофой. Среди пассажиров лайнера в основном были граждане Кубы, а экипаж состоял из мексиканцев. Россиян на борту не было.
Марко Аурелио Эрнандес: «В этой компании я столкнулся с рядом инцидентов, например с отказом двигателя. Однажды в Мехико при взлете у нас произошли неполадки в электросистеме и нам пришлось вернуться в аэропорт для их устранения».
По его словам, в нескольких случаях ему приходилось пилотировать самолеты с лопнувшими шинами и неисправным навигационным оборудованием. По утверждению пилота, из-за плохого технического состояния самолету Global Air в 2013 году даже запретили полеты в Чили. Кроме того, техники авиакомпании постоянно жаловались на отсутствие необходимых запчастей.
Эрнандес рассказал, что летал на всех трех самолетах Boeing 737, которыми владела Global Air, в том числе на лайнере, потерпевшем крушение под Гаваной. По словам бывшего пилота, он неоднократно информировал владельца компании о технических неисправностях самолетов, однако никакого ответа от него так и не получил.
Разбившийся на Кубе Boeing 737 был выпущен в 1979 году. В ноябре прошлого года лайнер прошел последнюю техническую проверку и получил сертификат летной годности. Менее месяца назад кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion взяла его в «мокрый лизинг», то есть арендовала вместе с экипажем.
Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. В результате катастрофы погибли 110 человек, трое выжили. На Кубе объявлен национальный траур в связи с авиакатастрофой. Среди пассажиров лайнера в основном были граждане Кубы, а экипаж состоял из мексиканцев. Россиян на борту не было.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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