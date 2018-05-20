ППС <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ППС 16+
    •  

    В Турции разведка проверяет информацию о возможном покушении на Эрдогана

    комментировать

    В Турции разведка проверяет информацию о возможном покушении на Эрдогана

    В Турции разведка проверяет информацию о возможном покушении на Эрдогана

    Разведывательные службы Турции проверяют информацию о готовящемся покушении на президента страны Тайипа Эрдогана, которое якобы может произойти в ходе его визита в Боснию и Герцеговину.

    Как сообщил телеканал ТРТ, покушение на турецкого лидера готовит на Балканах группа людей турецкого происхождения.

    Информация об этом поступила от проживающих в Скопье турок, которые передали ее в македонскую разведывательную службу. Затем эти сведения были переданы турецкой разведке.

    Эрдоган намерен отправиться в воскресенье с однодневным визитом в Боснию и Герцеговину.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru