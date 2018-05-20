В Турции разведка проверяет информацию о возможном покушении на Эрдогана

Разведывательные службы Турции проверяют информацию о готовящемся покушении на президента страны Тайипа Эрдогана, которое якобы может произойти в ходе его визита в Боснию и Герцеговину.

Как сообщил телеканал ТРТ, покушение на турецкого лидера готовит на Балканах группа людей турецкого происхождения.



Информация об этом поступила от проживающих в Скопье турок, которые передали ее в македонскую разведывательную службу. Затем эти сведения были переданы турецкой разведке.



Эрдоган намерен отправиться в воскресенье с однодневным визитом в Боснию и Герцеговину.