Семья подозреваемого в стрельбе в техасской школе шокирована произошедшим

Семья
17-летнего молодого человека, который подозревается в стрельбе в средней школе техасского города Санта-Фе, заявила, что шокирована произошедшим и приносит соболезнования родственниками погибших.
По словам семьи подозреваемого Димитриоса Пагуртзиса, они остаются «по большей степени в неведении» о деталях трагедии, но то, что описывается в СМИ, «кажется несовместимым с тем мальчиком, которого мы любим».
Из заявления семьи: «Мы настолько же шокированы этими событиями и растеряны, как и все остальные. Мы разделяем желание общественности найти ответы на вопросы, почему это случилось, и все еще ожидаем итогов расследования».
В пятницу в результате стрельбы в средней школе в городе Санта-Фе погибли десять человек и получили ранения еще десять. Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. В настоящее время он задержан. По данным СМИ, юноша признался в том, что «застрелил много людей».
Губернатор штата Грег Эббот сообщил, что в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова, а подозреваемый собирался покончить собой. По словам губернатора, для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые он взял у своего отца.
Из заявления семьи: «Мы настолько же шокированы этими событиями и растеряны, как и все остальные. Мы разделяем желание общественности найти ответы на вопросы, почему это случилось, и все еще ожидаем итогов расследования».
В пятницу в результате стрельбы в средней школе в городе Санта-Фе погибли десять человек и получили ранения еще десять. Полиция идентифицировала нападавшего, им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. В настоящее время он задержан. По данным СМИ, юноша признался в том, что «застрелил много людей».
Губернатор штата Грег Эббот сообщил, что в машине задержанного обнаружили взрывные устройства и коктейли Молотова, а подозреваемый собирался покончить собой. По словам губернатора, для совершения преступления молодой человек использовал ружье и револьвер 38-го калибра, которые он взял у своего отца.
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