Берлускони унаследовал три млн евро от бывшей сотрудницы

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони получил в наследство три миллиона евро. Скончавшаяся бывшая сотрудница генерального секретариата правительственного дворца Киджи оставила все свое имущество политику.

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Как сообщает новостной канал Rai News 24, 88-летняя незамужняя и бездетная женщина умерла около 20 дней назад. Как объявили адвокаты после вскрытия завещания, единственным наследником назначен Берлускони.



Покойную и политика не связывали никакие родственные отношения. Как указывается в завещании, таким образом женщина хотела выразить признание за годы, которые проработала рядом с Берлускони, когда он возглавлял правительство.



Отметим, что 81-летний политик, трижды занимавший пост премьера, сам небедный человек и входит в список Forbes самых богатых людей Италии, а одно время занимал в нем даже первую строчку. Никаких комментариев от его представителей пока не поступало.