Власти Кубы уточнили число погибших в авиакатастрофе

Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Кубы увеличилось до 110 человек, три человека ранены.
Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо, в результате крушения погибли 110 человек, трое выжили. В числе погибших — 99 кубинцев, шесть мексиканцев (члены экипажа), турист из Мексики и пара туристов из Аргентины, а также два жителя Западной Сахары.
Кубинский совет церквей сообщил в свою очередь, что на борту разбившегося лайнера находились 20 священников.
Из сообщения совета: «В этом самолете находилось десять пар пасторов, то есть 20 человек. Все они были из назорейской церкви в восточном регионе».
Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего в пятницу между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас самолета Boeing 737 находились всего 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек числились погибшими.
Кубинский совет церквей сообщил в свою очередь, что на борту разбившегося лайнера находились 20 священников.
Из сообщения совета: «В этом самолете находилось десять пар пасторов, то есть 20 человек. Все они были из назорейской церкви в восточном регионе».
Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего в пятницу между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас самолета Boeing 737 находились всего 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек числились погибшими.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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