Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  

    «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил режиссер Корээда за фильм «Магазинные воришки»

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Eric Gaillard
    «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил режиссер Корээда за фильм «Магазинные воришки»

    «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил режиссер Корээда за фильм «Магазинные воришки»

    «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил режиссер Корээда за фильм «Магазинные воришки»
  • Фото: Reuters © 2018, Eric Gaillard

    • Главный приз 71-Каннского кинофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь» — досталось японскому режиссеру Хирокадзу Корээда.

    Международное жюри, которое в этом году возглавила австралийская актриса Кейт Бланшет, присудило Гран-при кинофестиваля в Каннах режиссеру из Японии Хирокадзу Корээда за фильм «Магазинные воришки». Награду вручили во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

    За лучшую мужскую роль отметили итальянца Марчелло Фонте — за роль в картине «Догмэн» режиссера Маттео Гарроне. А лучшей актрисой стала Самал Еслямова, исполнившая главную роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка». Награду за лучший сценарий получили сразу две картины. Одним из лауреатов стала итальянка Аличе Рорвахер за работу над фильмом «Счастливый Лазарь», а вторым — иранский режиссер Джафар Панахи за картину «Три лица». Приз за лучшую режиссуру достался поляку Павлу Павликовскому — за картину «Холодная война».

    Притом жюри отдельно поприветствовало двоих режиссеров, которые не смогли присутствовать в Каннах. В их числе российский режиссер Кирилл Серебренников, чья картина «Лето» была представлена на фестивале, передает РИА Новости.

    Кейт Бланшет: «Мы бы хотели поприветствовать двух режиссеров, которые не смогли быть здесь, это Кирилл Серебренников и Джафар Панахи. Мы гордимся вами, и мы душой с вами».

    Кирилл Серебренников является одним из фигурантов уголовного дела о хищении 133 млн рублей, которые были выделены на развитие культурного проекта «Платформа». Он находится под домашним арестом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru