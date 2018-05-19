«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил режиссер Корээда за фильм «Магазинные воришки»

Главный приз
71-Каннского кинофестиваля — «Золотая пальмовая ветвь» — досталось японскому режиссеру Хирокадзу Корээда.
Международное жюри, которое в этом году возглавила австралийская актриса Кейт Бланшет, присудило Гран-при кинофестиваля в Каннах режиссеру из Японии Хирокадзу Корээда за фильм «Магазинные воришки». Награду вручили во Дворце фестивалей на набережной Круазет.
За лучшую мужскую роль отметили итальянца Марчелло Фонте — за роль в картине «Догмэн» режиссера Маттео Гарроне. А лучшей актрисой стала Самал Еслямова, исполнившая главную роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка». Награду за лучший сценарий получили сразу две картины. Одним из лауреатов стала итальянка Аличе Рорвахер за работу над фильмом «Счастливый Лазарь», а вторым — иранский режиссер Джафар Панахи за картину «Три лица». Приз за лучшую режиссуру достался поляку Павлу Павликовскому — за картину «Холодная война».
Притом жюри отдельно поприветствовало двоих режиссеров, которые не смогли присутствовать в Каннах. В их числе российский режиссер Кирилл Серебренников, чья картина «Лето» была представлена на фестивале, передает РИА Новости.
Кейт Бланшет: «Мы бы хотели поприветствовать двух режиссеров, которые не смогли быть здесь, это Кирилл Серебренников и Джафар Панахи. Мы гордимся вами, и мы душой с вами».
Кирилл Серебренников является одним из фигурантов уголовного дела о хищении 133 млн рублей, которые были выделены на развитие культурного проекта «Платформа». Он находится под домашним арестом.
За лучшую мужскую роль отметили итальянца Марчелло Фонте — за роль в картине «Догмэн» режиссера Маттео Гарроне. А лучшей актрисой стала Самал Еслямова, исполнившая главную роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка». Награду за лучший сценарий получили сразу две картины. Одним из лауреатов стала итальянка Аличе Рорвахер за работу над фильмом «Счастливый Лазарь», а вторым — иранский режиссер Джафар Панахи за картину «Три лица». Приз за лучшую режиссуру достался поляку Павлу Павликовскому — за картину «Холодная война».
Притом жюри отдельно поприветствовало двоих режиссеров, которые не смогли присутствовать в Каннах. В их числе российский режиссер Кирилл Серебренников, чья картина «Лето» была представлена на фестивале, передает РИА Новости.
Кейт Бланшет: «Мы бы хотели поприветствовать двух режиссеров, которые не смогли быть здесь, это Кирилл Серебренников и Джафар Панахи. Мы гордимся вами, и мы душой с вами».
Кирилл Серебренников является одним из фигурантов уголовного дела о хищении 133 млн рублей, которые были выделены на развитие культурного проекта «Платформа». Он находится под домашним арестом.
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