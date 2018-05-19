Международная пилорама <sup><small>18+</small></sup>
ТВ-Эфир
Международная пилорама 18+
    •  

    Обнаружен черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Alexandre Meneghini
    Обнаружен черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

    Обнаружен черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

    Обнаружен черный ящик разбившегося на Кубе Boeing
  • Фото: Reuters © 2018, Alexandre Meneghini

    • На месте авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе обнаружен один из бортовых самописцев.

    Министр транспорта Кубы Адель Искьердо рассказал, что в районе падения самолета авиакомпании Cubana de Aviacion был найден один из черных ящиков. По его словам, самописец находится в хорошем состоянии, передает ТАСС.

    Адель Искьердо: «Черный ящик находится в хорошем состоянии».

    Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. На борту находились 110 человек. При падении выжили четыре человека, но один из них умер по пути в больницу. Позднее в клинике скончалась одна из выживших женщин. За жизнь еще двоих борются врачи.

    смотретьКатастрофа на Кубе стала первой для авиакомпании Cubana de Aviacion за 19 лет
    Катастрофа на Кубе стала первой для авиакомпании Cubana de Aviacion за 19 лет
    На Кубе объявлен национальный траур в связи с авиакатастрофой. Среди пассажиров лайнера в основном были граждане Кубы, а экипаж состоял из мексиканцев. Россиян на борту не было.

    В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.

    Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.

    Новости по теме

    Катастрофа Boeing на Кубе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru