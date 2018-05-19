Обнаружен черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

На месте авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе обнаружен один из бортовых самописцев.
Министр транспорта Кубы Адель Искьердо рассказал, что в районе падения самолета авиакомпании Cubana de Aviacion был найден один из черных ящиков. По его словам, самописец находится в хорошем состоянии, передает ТАСС.
Адель Искьердо: «Черный ящик находится в хорошем состоянии».
Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. На борту находились 110 человек. При падении выжили четыре человека, но один из них умер по пути в больницу. Позднее в клинике скончалась одна из выживших женщин. За жизнь еще двоих борются врачи.
На Кубе объявлен национальный траур в связи с авиакатастрофой. Среди пассажиров лайнера в основном были граждане Кубы, а экипаж состоял из мексиканцев. Россиян на борту не было.
Адель Искьердо: «Черный ящик находится в хорошем состоянии».
Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. На борту находились 110 человек. При падении выжили четыре человека, но один из них умер по пути в больницу. Позднее в клинике скончалась одна из выживших женщин. За жизнь еще двоих борются врачи.
На Кубе объявлен национальный траур в связи с авиакатастрофой. Среди пассажиров лайнера в основном были граждане Кубы, а экипаж состоял из мексиканцев. Россиян на борту не было.
В аэропорту Гаваны сразу после вылета разбился пассажирский Boeing 737. На его борту находились 104 пассажира.Опубликовано НТВ 18 мая 2018 г.
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