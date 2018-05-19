Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах за роль в фильме «Айка»

Лучшей актрисой
71-го Каннского кинофестиваля стала Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого.
Международное жюри 71-го Каннского кинофестиваля присудило приз за лучшую женскую роль Самал Еслямовой. Актриса поблагодарила режиссера Сергея Дворцевого, ведь именно роль в его фильме «Айка» принесла ей эту награду. Об этом сообщает «Интерфакс».
Самал Еслямова: «Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь».
Церемония оглашения победителей в Каннах проходит во Дворце фестивалей.
Социальная драма «Айка» рассказывает о жизни в Москве девушки — мигрантке из Киргизии, которая вынуждена оставить своего ребенка в роддоме.
Самал Еслямова: «Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь».
Церемония оглашения победителей в Каннах проходит во Дворце фестивалей.
Социальная драма «Айка» рассказывает о жизни в Москве девушки — мигрантке из Киргизии, которая вынуждена оставить своего ребенка в роддоме.
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