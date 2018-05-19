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    Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах за роль в фильме «Айка»

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    • Фото: Reuters © 2018, Eric Gaillard
    Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах за роль в фильме «Айка»

    Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах за роль в фильме «Айка»

    Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах за роль в фильме «Айка»
  • Фото: Reuters © 2018, Eric Gaillard

    • Лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля стала Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого.

    Международное жюри 71-го Каннского кинофестиваля присудило приз за лучшую женскую роль Самал Еслямовой. Актриса поблагодарила режиссера Сергея Дворцевого, ведь именно роль в его фильме «Айка» принесла ей эту награду. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Самал Еслямова: «Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь».

    Церемония оглашения победителей в Каннах проходит во Дворце фестивалей.

    смотретьВ Канны привезли единственную существующую копию фильма «Айка» режиссера Дворцевого
    В Канны привезли единственную существующую копию фильма «Айка» режиссера Дворцевого
    Социальная драма «Айка» рассказывает о жизни в Москве девушки — мигрантке из Киргизии, которая вынуждена оставить своего ребенка в роддоме.

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