Собчак раскрыла НТВ детали разговора с Путиным на съемках фильма о своем отце

У Владимира Путина на этой неделе было целых две премьеры — открытие Крымского моста и самая настоящая премьера — в кино, которое уже посмотрели некоторые европейские зрители и в котором он не играл
кем-то придуманную роль, а был самим собой — Владимиром Путиным.
Репортер «Центрального телевидения» Алексей Симахин не только одним из первых посмотрел этот фильм, но и смог встретиться с его авторами.
Одно движение камеры — и золотые интерьеры Кремля превращаются в затянутую в черное комнату, предназначенную словно даже и не для интервью, а для допроса с пристрастием. Собственно, так все и было задумано.
Допросить самого президента — кому такое вообще могло прийти в голову? Разве что только Ксении Собчак. Пока съемочная группа настраивает звук, Ксения Собчак объясняет президенту, для чего вся эта декорация. Владимир Путин благожелательно кивает. Он готов сыграть по ее правилам. В тот день на интервью к Собчак президент не опоздает, точнее, не задержится ни на минуту.
Ксения Собчак: «Надо отдать должное пунктуальности Владимира Владимировича. Мы были удивлены, что ровно в назначенный срок он пришел на интервью. Я думаю, это связано еще и с тем, что Владимир Путин правда очень уважал и любил моего отца. И у них были крепкие дружеские отношения».
Для того чтобы восстановить подлинную историю отца, она тайно встречалась с самим президентом. Тема съемок документального фильма к 80-летию со дня рождения первого мэра Петербурга и ее отца Анатолия Собчака почему-то считалась лишь формальным поводом для встречи. Поговаривали, что как раз во время интервью она и сказала Путину, что на ближайших выборах собирается бросить ему вызов. Теперь она этого и не скрывает.
Ксения Собчак: «В интервью — нет, после интервью я об этом сказала, но это никакого отношения к фильму не имеет».
На время своей предвыборной кампании она остановила съемки и возобновила после президентских выборов. А спустя два месяца представила свой документальный фильм «Дело Собчака» широкой общественности. И не где-нибудь, а на международном кинофестивале во французских Каннах.
Владимир Путин в фильме: «Лучше пускай от меня узнают, чем в обход со стороны».
Людмила Нарусова: «Прошло 25 лет, выросло новое поколение, которое имя Собчак ассоциирует не с первым мэром Петербурга, не с человеком, который стал символом демократии, а если знают, то скорее говорят, что это папа Ксении Собчак. Ее это глубоко обижает».
Травля Собчака за его президентские амбиции начнется в 1995 году. И уже в 1996-м первое лицо Петербурга уступит губернаторское кресло своему заместителю Яковлеву. Предвыборным штабом Анатолия Собчака будет руководить тогда его помощник Владимир Путин.
Ксения Собчак: «Мы получили доступ к уголовному делу, на основании которого в свое время Скуратов, Сосковец и так называемая моим отцом банда четырех сфабриковали против него уголовное дело».
И что же об этом спустя 25 лет расскажет президент?
Владимир Путин в фильме: «Как же не предал? Предал, конечно. По-другому это не называется».
И кто же его предал — первый президент России? Ксения в фильме пытается разобраться в том, что же произошло в 96-м и какая кошка пробежала между Собчаком и Ельциным.
Ксения Собчак: «В этом фильме много врагов моего отца. И это была одна из важных вещей, тяжелых для меня морально. Более того, с некоторыми людьми я не смогла общаться лично».
В интервью Ксении президент расскажет, как и почему ее отец — демократ Собчак — стал чужим среди своих в команде президента Ельцина, и даже с уверенностью ответит на вопрос, кто мог бы стать президентом, если бы не сам Путин.
Екатерина Мцитуридзе, глава Роскино: «Об этом этот фильм и о роли президента в судьбе человека, который повлиял в свою очередь на его роль в политике. Это вдвойне интересный ракурс».
В широкий прокат «Дело Собчака» выйдет 12 июня. Но даже после успешной премьеры в Каннах его создатели боятся того, что теперь этот важный фильм об истории страны может остаться незамеченным в России. А может быть, поможет рецензия первого лица? Говорят, фильм со своим участием Владимир Путин еще не посмотрел.
Подробности — в репортаже.
Одно движение камеры — и золотые интерьеры Кремля превращаются в затянутую в черное комнату, предназначенную словно даже и не для интервью, а для допроса с пристрастием. Собственно, так все и было задумано.
Допросить самого президента — кому такое вообще могло прийти в голову? Разве что только Ксении Собчак. Пока съемочная группа настраивает звук, Ксения Собчак объясняет президенту, для чего вся эта декорация. Владимир Путин благожелательно кивает. Он готов сыграть по ее правилам. В тот день на интервью к Собчак президент не опоздает, точнее, не задержится ни на минуту.
Ксения Собчак: «Надо отдать должное пунктуальности Владимира Владимировича. Мы были удивлены, что ровно в назначенный срок он пришел на интервью. Я думаю, это связано еще и с тем, что Владимир Путин правда очень уважал и любил моего отца. И у них были крепкие дружеские отношения».
Для того чтобы восстановить подлинную историю отца, она тайно встречалась с самим президентом. Тема съемок документального фильма к 80-летию со дня рождения первого мэра Петербурга и ее отца Анатолия Собчака почему-то считалась лишь формальным поводом для встречи. Поговаривали, что как раз во время интервью она и сказала Путину, что на ближайших выборах собирается бросить ему вызов. Теперь она этого и не скрывает.
Ксения Собчак: «В интервью — нет, после интервью я об этом сказала, но это никакого отношения к фильму не имеет».
На время своей предвыборной кампании она остановила съемки и возобновила после президентских выборов. А спустя два месяца представила свой документальный фильм «Дело Собчака» широкой общественности. И не где-нибудь, а на международном кинофестивале во французских Каннах.
Владимир Путин в фильме: «Лучше пускай от меня узнают, чем в обход со стороны».
Людмила Нарусова: «Прошло 25 лет, выросло новое поколение, которое имя Собчак ассоциирует не с первым мэром Петербурга, не с человеком, который стал символом демократии, а если знают, то скорее говорят, что это папа Ксении Собчак. Ее это глубоко обижает».
Травля Собчака за его президентские амбиции начнется в 1995 году. И уже в 1996-м первое лицо Петербурга уступит губернаторское кресло своему заместителю Яковлеву. Предвыборным штабом Анатолия Собчака будет руководить тогда его помощник Владимир Путин.
Ксения Собчак: «Мы получили доступ к уголовному делу, на основании которого в свое время Скуратов, Сосковец и так называемая моим отцом банда четырех сфабриковали против него уголовное дело».
И что же об этом спустя 25 лет расскажет президент?
Владимир Путин в фильме: «Как же не предал? Предал, конечно. По-другому это не называется».
И кто же его предал — первый президент России? Ксения в фильме пытается разобраться в том, что же произошло в 96-м и какая кошка пробежала между Собчаком и Ельциным.
Ксения Собчак: «В этом фильме много врагов моего отца. И это была одна из важных вещей, тяжелых для меня морально. Более того, с некоторыми людьми я не смогла общаться лично».
В интервью Ксении президент расскажет, как и почему ее отец — демократ Собчак — стал чужим среди своих в команде президента Ельцина, и даже с уверенностью ответит на вопрос, кто мог бы стать президентом, если бы не сам Путин.
Екатерина Мцитуридзе, глава Роскино: «Об этом этот фильм и о роли президента в судьбе человека, который повлиял в свою очередь на его роль в политике. Это вдвойне интересный ракурс».
В широкий прокат «Дело Собчака» выйдет 12 июня. Но даже после успешной премьеры в Каннах его создатели боятся того, что теперь этот важный фильм об истории страны может остаться незамеченным в России. А может быть, поможет рецензия первого лица? Говорят, фильм со своим участием Владимир Путин еще не посмотрел.
Подробности — в репортаже.
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