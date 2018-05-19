Ученые подтвердили дату и обстоятельства смерти Гитлера, изучив его зубы

Французские ученые впервые с 1946 года провели исследование фрагментов зубов Адольфа Гитлера. Это позволило им подтвердить точную дату его смерти.
Французские исследователи получили от России останки Адольфа Гитлера в 2017 году. Ученые подтвердили, что они являются подлинными. Они осмотрели фрагмент черепа диктатора и установили, что он полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, которая была сделана за год до его смерти. А изучив фрагменты зубов фюрера, ученые подтвердили точную дату его смерти — 30 апреля 1945 года.
Как отметили в исследовательской группе, это позволит окончательно опровергнуть теории о том, что фюрер якобы сумел сбежать, пишет Phys.org.
Филипп Шарлье, руководитель экспертной группы: «Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны».
Также исследователи сообщили, что могут подтвердить и данные об обстоятельствах его смерти Гитлера. На его зубах нашли следы яда, а в черепе — отверстие от пули.
Как отметили в исследовательской группе, это позволит окончательно опровергнуть теории о том, что фюрер якобы сумел сбежать, пишет Phys.org.
Филипп Шарлье, руководитель экспертной группы: «Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны».
Также исследователи сообщили, что могут подтвердить и данные об обстоятельствах его смерти Гитлера. На его зубах нашли следы яда, а в черепе — отверстие от пули.
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