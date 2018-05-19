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    Эксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным. Крым, Меркель, мосты, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным

    Эксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным

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    Эксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным

    Эксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным

    Эксперты обратили внимание на «многообещающую» улыбку Меркель на встрече с Путиным

      Серьезные западные политики обошли тему открытия Крымского моста, якобы «мешающего Украине», многозначительным молчанием, в том числе и канцлер ФРГ Ангела Меркель, приехавшая на встречу с Владимиром Путиным в Сочи именно на этой неделе.

      В преддверии встречи Путина и Меркель руководитель корпункта немецкого радио в России Херманн Краузе удивлялся новому Крымскому мосту и аэропорту.

      Херманн Краузе, руководитель московского коррпункта ARD Radio: «Классно. Но вы так умеете строить. У нас берлинский аэропорт — проблема, они строят уже несколько лет, и не получается. Да, русские умеют».

      Меркель приехала в Россию на фоне буквально европейского крика о помощи. Как еще расценивать сенсационный твит председателя ЕС Дональда Туска?

      Дональд Туск: «Глядя на последние решения Трампа, кое-кто может подумать: с такими друзьями и враги не нужны».


      И главная интрига встречи буквально витала в нагретом сочинском воздухе: в какую сторону повернет лидер самой мощной экономики Евросоюза?

      С момента предыдущей встречи Путина и Меркель в Бочаровом Ручье прошел год. Во взаимоотношениях двух лидеров не все так однозначно, но тем для сближения стало больше. Да и среди журналистов стало больше ажиотажа вокруг каждого телодвижения этой встречи.

      Как только лидеры вышли на публику, стало очевидно: настрой у гостьи более чем деловой. А в ответах российского президента — не только уверенность, но и ирония над ситуацией.

      И даже последний взгляд Меркель во время рукопожатия после пресс-конференции о многом говорит. И как тут не спросить немецких журналистов, что они думают о результате переговоров и об этой многообещающей улыбке.

      Хуберт Зайпель, немецкий журналист: «Что увидел я, так это дружественность и открытость. В главном есть понимание, и они готовы разговаривать и заключать сделки вместе ради общих интересов, и это главное отличие от прошлого года».

      Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.

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