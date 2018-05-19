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    Более 720 человек отравились грибами в Иране, есть жертвы

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    Более 720 человек отравились грибами в Иране, есть жертвы

    Более 720 человек отравились грибами в Иране, есть жертвы

    Сотни человек отравились грибами в Иране, многие находятся в критическом состоянии, есть погибшие.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ, в общей сложности в провинциях Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Западный Азербайджан и Казвин зафиксирован 721 случай отравления ядовитыми грибами. Около 50 человек находятся в критическом состоянии, им требуется срочная пересадка печени.

    По данным специалистов, внешний вид и вкус ядовитых грибов, которыми отравились люди, не отличается от съедобных. Понять до употребления, что гриб ядовит, можно лишь в результате лабораторных экспериментов.

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