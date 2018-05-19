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    Минобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган». корабли и суда, Минобороны РФ, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

    Минобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

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    Минобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

    Минобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

    Минобороны опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

      Министерство обороны показало испытания малого ракетного корабля «Ураган», которые прошли на Ладожском озере.

      Минобороны опубликовало видео первых ходовых испытаний «Урагана». На кадрах ролика запечатлены проход судна в акватории озера и работа команды корабля, которая проверяет системы жизнеобеспечения корабля.

      «Ураган» вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла». Во время тестов проверили целый ряд систем корабля. Планируется, что после завершения всех испытаний «Ураган» войдет в состав Балтийского флота.

      «Ураган» — головной корабль проекта 22800 центрального морского проектно-конструкторского бюро «Алаз». Корабли этого проекта оснащены современными артиллерийскими комплексами, системой высокоточного ракетного оружия и радиотехническим вооружением. Кроме того, «Ураган» обладает высокой маневренностью и повышенной мореходностью.

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