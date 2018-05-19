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    СК: жертвами нападения на церковь в Грозном стали три человека. Грозный, Чечня, нападения, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК: жертвами нападения на церковь в Грозном стали три человека

    СК: жертвами нападения на церковь в Грозном стали три человека

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    • Фото: Военный Осведомитель / vk.com
    СК: жертвами нападения на церковь в Грозном стали три человека

    СК: жертвами нападения на церковь в Грозном стали три человека

    СК: жертвами нападения на церковь в Грозном стали три человека
    • Фото: Военный Осведомитель / vk.com

      • После нападения на церковь Архангела Михаила в Грозном возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

      Из сообщения пресс-службы: «Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“)».

      По предварительным данным ведомства, в ходе нападения погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли церковь. Еще двое правоохранителей получили ранения. Также сообщается о смерти одного гражданского, его личность устанавливается.

      Из сообщения пресс-службы: «Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье».

      Согласно показаниям очевидцев, профессиональные действия охранявших церковь полицейских позволили избежать большего количества жертв, подчеркнули в СК.

      смотретьВ Грозном боевики попытались захватить церковь: есть жертвы
      В Грозном боевики попытались захватить церковь: есть жертвы
      Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном в ходе спецоперации были уничтожены четверо боевиков, пытавшихся захватить заложников в церкви Архангела Михаила. По его словам, нападавшие действовали по приказу из одной из западных стран.

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