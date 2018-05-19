СК: жертвами нападения на церковь в Грозном стали три человека

После нападения на церковь Архангела Михаила в Грозном возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает
пресс-служба Следственного комитета РФ.
Из сообщения пресс-службы: «Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ („Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“)».
По предварительным данным ведомства, в ходе нападения погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли церковь. Еще двое правоохранителей получили ранения. Также сообщается о смерти одного гражданского, его личность устанавливается.
Из сообщения пресс-службы: «Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье».
Согласно показаниям очевидцев, профессиональные действия охранявших церковь полицейских позволили избежать большего количества жертв, подчеркнули в СК.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном в ходе спецоперации были уничтожены четверо боевиков, пытавшихся захватить заложников в церкви Архангела Михаила. По его словам, нападавшие действовали по приказу из одной из западных стран.
По предварительным данным ведомства, в ходе нападения погибли двое сотрудников полиции, которые охраняли церковь. Еще двое правоохранителей получили ранения. Также сообщается о смерти одного гражданского, его личность устанавливается.
Из сообщения пресс-службы: «Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье».
Согласно показаниям очевидцев, профессиональные действия охранявших церковь полицейских позволили избежать большего количества жертв, подчеркнули в СК.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном в ходе спецоперации были уничтожены четверо боевиков, пытавшихся захватить заложников в церкви Архангела Михаила. По его словам, нападавшие действовали по приказу из одной из западных стран.
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