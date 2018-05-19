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    «Пригласите Аллу танцевать»: Пугачёва впервые за 9 лет спела на секретной вечеринке. знаменитости, музыка и музыканты, Пугачёва, Санкт-Петербург, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Пригласите Аллу танцевать»: Пугачёва впервые за 9 лет спела на секретной вечеринке

    «Пригласите Аллу танцевать»: Пугачёва впервые за 9 лет спела на секретной вечеринке

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    «Пригласите Аллу танцевать»: Пугачёва впервые за 9 лет спела на секретной вечеринке

    «Пригласите Аллу танцевать»: Пугачёва впервые за 9 лет спела на секретной вечеринке

    «Пригласите Аллу танцевать»: Пугачёва впервые за 9 лет спела на секретной вечеринке

      Вся светская тусовка взбудоражена: Алла Борисовна под грифом «секретно»! Примадонна уже уходила со сцены, возвращалась и снова уходила. На этой неделе женщина, которая вроде как уже не поет, снова взялась за старое и вышла на сцену. Причем об этом не проговорилась ни одна афиша страны: втайне от большинства поклонников и фанатов Пугачёва спела на секретной вечеринке.

      Как сообщает репортер НТВ Алла Давыдова, юридический форум в Питере — событие, что называется, для гурманов: брифинги, семинары. Если ты не адвокат, политик, бизнесмен, то ловить там, сказать откровенно, нечего. Но так было раньше.

      Знаменитое кокетство, тонкая самоирония, какие уж тут сомнения — это Алла Пугачёва. Об этом выступлении знали только избранные до последнего дня, да, что там — мгновения! В это не верили даже те, кого позвали на тайный концерт. А вдруг двойник?

      Час на сцене: 11 песен без передышки. Пугачёва вытягивала на танцпол одного юриста за другим.

      Фрагмент песни: «Пригласите Аллу танцевать».

      И ее приглашали и приглашали. Кажется, что все партнеры Пугачёвой в тот вечер были в неописуемом восторге.

      Подробнее — в материале программы.

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