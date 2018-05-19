В Германии неизвестный застрелил на улице двоих человек

В городе Фехинген на западе Германии мужчина открыл беспорядочную стрельбу на улице. Два человека убиты, несколько ранены.
Сообщения о стрельбе поступили в полицию в 14:29 (15:29 мск). Мужчина застрелил двоих человек, еще несколько были ранены, передает радиостанция Saarlandischer Rundfunk.
По предварительным данным, жертвы и нападавший являются членами одной семьи. Возможно, речь идет о бытовом конфликте. Предполагаемый стрелок уже задержан. Его мотивы в настоящее время устанавливаются.
По предварительным данным, жертвы и нападавший являются членами одной семьи. Возможно, речь идет о бытовом конфликте. Предполагаемый стрелок уже задержан. Его мотивы в настоящее время устанавливаются.
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