Парк ЧМ-2018 открылся в центре Санкт-Петербурга

В церемонии открытия интерактивной площадки под названием «Парк футбола» на Пионерской площади приняли участие председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович, бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв и народный артист России Василий Герелло.Среди аттракционов парка — площадка для игры в футбол, текбол, «быстропас» и «Робокипер». Кроме того, здесь можно сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой.В ближайшее время парк посетит бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо. В Северной столице аргентинская команда 26 июня в матче группы D сыграет с нигерийцами.