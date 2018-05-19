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    Парк ЧМ-2018 открылся в центре Санкт-Петербурга

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    Парк <nobr>ЧМ-2018</nobr> открылся в центре <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>

    Парк ЧМ-2018 открылся в центре Санкт-Петербурга

    Парк <nobr>ЧМ-2018</nobr> открылся в центре <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • В центре Санкт-Петербурга открылся парк футбола, посвященный чемпионату мира 2018 года.

    В церемонии открытия интерактивной площадки под названием «Парк футбола» на Пионерской площади приняли участие председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович, бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв и народный артист России Василий Герелло.
    Парк ЧМ-2018 открылся в центре Санкт-Петербурга. Дворкович, Санкт-Петербург, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Среди аттракционов парка — площадка для игры в футбол, текбол, «быстропас» и «Робокипер». Кроме того, здесь можно сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 — волком Забивакой.
    Парк ЧМ-2018 открылся в центре Санкт-Петербурга. Дворкович, Санкт-Петербург, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Парк ЧМ-2018 открылся в центре Санкт-Петербурга. Дворкович, Санкт-Петербург, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В ближайшее время парк посетит бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо. В Северной столице аргентинская команда 26 июня в матче группы D сыграет с нигерийцами.

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