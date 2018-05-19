С вокзала Марселя эвакуировали людей после задержания подозрительного мужчины

Во французском Марселе полиция вывела пассажиров и сотрудников с вокзала
Сен-Шарль. Решение об эвакуации было принято в связи с задержанием подозрительного мужчины.
Тревогу на вокзале поднял один из военнослужащих, который участвовал в операции по патрулированию «Часовой». Он увидел подозрительного мужчину, у которого из рюкзака торчали провода.
В результате подозрительный мужчина был задержан, а на вокзале объявили эвакуацию, передает ТАСС. На место прибыли специалисты по разминированию, тем временем национальная компания французских железных дорог (SNCF) приостановила движение всех поездов на Сен-Шарле.
Сам задержанный заявил, что у него нет взрывного устройства, и отказался предоставить полицейским сведения о своей личности. При обыске в его рюкзаке нашли две аккумуляторные батареи и электрические провода.
В результате подозрительный мужчина был задержан, а на вокзале объявили эвакуацию, передает ТАСС. На место прибыли специалисты по разминированию, тем временем национальная компания французских железных дорог (SNCF) приостановила движение всех поездов на Сен-Шарле.
Сам задержанный заявил, что у него нет взрывного устройства, и отказался предоставить полицейским сведения о своей личности. При обыске в его рюкзаке нашли две аккумуляторные батареи и электрические провода.
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