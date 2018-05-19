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    В Екатеринбурге отметили 150 лет со дня рождения Николая II. Екатеринбург, история, Николай II, Романовы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Екатеринбурге отметили 150 лет со дня рождения Николая II

    В Екатеринбурге отметили 150 лет со дня рождения Николая II

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    В Екатеринбурге отметили 150 лет со дня рождения Николая II

    В Екатеринбурге отметили 150 лет со дня рождения Николая II

    В Екатеринбурге отметили 150 лет со дня рождения Николая II

      150 лет со дня рождения последнего российского императора в Екатеринбурге отметили форумом, балом и мотопробегом.

      Мотопробег стартовал от места расстрела императорской семьи. Маршрут пролегал до монастыря святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. В Храме на Крови собрались сотни верующих. В божественной литургии принял участие мужской Сретенский хор.

      В Екатеринбурге также прошел Императорский бал лучших выпускников региона. А на форуме по сохранению наследия императора обсудили достижения России в эпоху правления Николая II.

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