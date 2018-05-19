Сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в поддержку Палестины

В Стамбуле прошел чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Исламские государства требуют международной защиты для палестинцев.
Участники потребовали от ООН расследовать гибель десятков палестинцев в ходе столкновений с армией Израиля и призвали направить в регион международные силы безопасности.
На улицы Стамбула тем временем вышли сотни тысяч демонстрантов. Многие держат флаги Палестины, выражая солидарность с народом автономии.
На улицы Стамбула тем временем вышли сотни тысяч демонстрантов. Многие держат флаги Палестины, выражая солидарность с народом автономии.
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