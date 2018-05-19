Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  
    Сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в поддержку Палестины. Палестина, Стамбул, Турция, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в поддержку Палестины

    Сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в поддержку Палестины

    1 комментарий
    Сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в поддержку Палестины

    Сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в поддержку Палестины

    Сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула в поддержку Палестины

      В Стамбуле прошел чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Исламские государства требуют международной защиты для палестинцев.

      Участники потребовали от ООН расследовать гибель десятков палестинцев в ходе столкновений с армией Израиля и призвали направить в регион международные силы безопасности.

      На улицы Стамбула тем временем вышли сотни тысяч демонстрантов. Многие держат флаги Палестины, выражая солидарность с народом автономии.

      Новости по теме

      Кризис из-за Иерусалима

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru