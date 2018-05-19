Жюри определило всех финалистов шоу «Ты супер!»

Судьи назвали имена последних финалистов второго сезона вокального конкурса «Ты супер!».
Первым свое решение огласил Сергей Лазарев. Он не стал затягивать и сразу объявил, что выбирает Александру Панкратову. Второе имя назвал Виктор Дробыш. Свой голос он отдал Вере Ярошик.
Игорь Крутой выбрал Александру Кирильчук. А Юлианна Караулова, к удивлению остальных судей, объявила, что назовет два имени. Она решила дать шанс Богдану Вандышеву и Владимиру Скрипалю.
В ответ на неожиданное решение Карауловой остальные члены жюри заявили, что тоже нарушат правила и назовут дополнительное имя — Зеновия Сверчкова. А следом за судьями и ведущий проекта «Ты супер!» Вадим Такменёв решил подарить право бороться за победу еще одной участнице — Сатеник Геворгян.
После завершения полуфинала открылось СМС-голосование, по результатам которого будет определен победитель второго сезона проекта «Ты супер!». В финале за победу будут состязаться 11 конкурсантов:
Диана Анкудинова — 01 на номер 1880
Богдан Вандышев — 02 на номер 1880
Сатеник Геворгян — 03 на номер 1880
Роман Дружинин — 04 на номер 1880
Александра Кирильчук — 05 на номер 1880
Александра Панкратова — 06 на номер 1880
Василина Понамарёва — 07 на номер 1880
Зеновия Сверчкова — 08 на номер 1880
Владимир Скрипаль — 09 на номер 1880
Вера Ярошик — 10 на номер 1880
Эльвира Яхьяева — 11 на номер 1880
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Игорь Крутой выбрал Александру Кирильчук. А Юлианна Караулова, к удивлению остальных судей, объявила, что назовет два имени. Она решила дать шанс Богдану Вандышеву и Владимиру Скрипалю.
В ответ на неожиданное решение Карауловой остальные члены жюри заявили, что тоже нарушат правила и назовут дополнительное имя — Зеновия Сверчкова. А следом за судьями и ведущий проекта «Ты супер!» Вадим Такменёв решил подарить право бороться за победу еще одной участнице — Сатеник Геворгян.
После завершения полуфинала открылось СМС-голосование, по результатам которого будет определен победитель второго сезона проекта «Ты супер!». В финале за победу будут состязаться 11 конкурсантов:
Диана Анкудинова — 01 на номер 1880
Богдан Вандышев — 02 на номер 1880
Сатеник Геворгян — 03 на номер 1880
Роман Дружинин — 04 на номер 1880
Александра Кирильчук — 05 на номер 1880
Александра Панкратова — 06 на номер 1880
Василина Понамарёва — 07 на номер 1880
Зеновия Сверчкова — 08 на номер 1880
Владимир Скрипаль — 09 на номер 1880
Вера Ярошик — 10 на номер 1880
Эльвира Яхьяева — 11 на номер 1880
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
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