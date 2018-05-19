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    Жюри определило всех финалистов шоу «Ты супер!». дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖюри определило всех финалистов шоу «Ты супер!»

    Жюри определило всех финалистов шоу «Ты супер!»

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    Жюри определило всех финалистов шоу «Ты супер!»

    Жюри определило всех финалистов шоу «Ты супер!»

    Жюри определило всех финалистов шоу «Ты супер!»

      Судьи назвали имена последних финалистов второго сезона вокального конкурса «Ты супер!».

      Первым свое решение огласил Сергей Лазарев. Он не стал затягивать и сразу объявил, что выбирает Александру Панкратову. Второе имя назвал Виктор Дробыш. Свой голос он отдал Вере Ярошик.

      Игорь Крутой выбрал Александру Кирильчук. А Юлианна Караулова, к удивлению остальных судей, объявила, что назовет два имени. Она решила дать шанс Богдану Вандышеву и Владимиру Скрипалю.

      В ответ на неожиданное решение Карауловой остальные члены жюри заявили, что тоже нарушат правила и назовут дополнительное имя — Зеновия Сверчкова. А следом за судьями и ведущий проекта «Ты супер!» Вадим Такменёв решил подарить право бороться за победу еще одной участнице — Сатеник Геворгян.

      После завершения полуфинала открылось СМС-голосование, по результатам которого будет определен победитель второго сезона проекта «Ты супер!». В финале за победу будут состязаться 11 конкурсантов:

      Диана Анкудинова — 01 на номер 1880
      Богдан Вандышев — 02 на номер 1880
      Сатеник Геворгян — 03 на номер 1880
      Роман Дружинин — 04 на номер 1880
      Александра Кирильчук — 05 на номер 1880
      Александра Панкратова — 06 на номер 1880
      Василина Понамарёва — 07 на номер 1880
      Зеновия Сверчкова — 08 на номер 1880
      Владимир Скрипаль — 09 на номер 1880
      Вера Ярошик — 10 на номер 1880
      Эльвира Яхьяева — 11 на номер 1880

      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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