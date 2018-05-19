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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Сатеник Геворгян. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Сатеник Геворгян

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Сатеник Геворгян

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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Сатеник Геворгян

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Сатеник Геворгян

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Сатеник Геворгян

      Сатеник из города Гюмри с легкостью очаровывала жюри в прошлых турах. В полуфинале она выбрала сложную композицию, чтобы и в этот раз запомниться судьям.

      Сатеник Геворгян исполнила знаменитую композицию My heart will go on. Девочка получила четыре зеленые кнопки, к тому же Виктор Дробыш, Юлианна Караулова и Сергей Лазарев поднялись с кресел, чтобы выразить восхищение ее выступлением.

      Игорь Крутой подчеркнул, что петь такие произведения — это огромная ответственность, но девочка сумела исполнить эту композицию по-своему. Юлианна Караулова назвала выступление Сатеник мощным и профессиональным и призналась, что у нее от волнения за участницу вспотели ладони. Сергей Лазарев похвалил конкурсантку за то, что она выбрала сложную композицию и справилась с этой задачей. А Виктор Дробыш заявил, что в ее выступлении все было идеально.





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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