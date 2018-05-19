«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Сатеник Геворгян

Сатеник из города Гюмри с легкостью очаровывала жюри в прошлых турах. В полуфинале она выбрала сложную композицию, чтобы и в этот раз запомниться судьям.
Сатеник Геворгян исполнила знаменитую композицию My heart will go on. Девочка получила четыре зеленые кнопки, к тому же Виктор Дробыш, Юлианна Караулова и Сергей Лазарев поднялись с кресел, чтобы выразить восхищение ее выступлением.
Игорь Крутой подчеркнул, что петь такие произведения — это огромная ответственность, но девочка сумела исполнить эту композицию по-своему. Юлианна Караулова назвала выступление Сатеник мощным и профессиональным и призналась, что у нее от волнения за участницу вспотели ладони. Сергей Лазарев похвалил конкурсантку за то, что она выбрала сложную композицию и справилась с этой задачей. А Виктор Дробыш заявил, что в ее выступлении все было идеально.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Игорь Крутой подчеркнул, что петь такие произведения — это огромная ответственность, но девочка сумела исполнить эту композицию по-своему. Юлианна Караулова назвала выступление Сатеник мощным и профессиональным и призналась, что у нее от волнения за участницу вспотели ладони. Сергей Лазарев похвалил конкурсантку за то, что она выбрала сложную композицию и справилась с этой задачей. А Виктор Дробыш заявил, что в ее выступлении все было идеально.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Комментарии