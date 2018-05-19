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    Глава села в Карачаево-Черкесии покончил с собой в лесу

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    Глава села в Карачаево-Черкесии покончил с собой в лесу

    Глава села в <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr> покончил с собой в лесу

    Глава Икон-Халского сельского поселения в Карачаево-Черкесии совершил самоубийство в лесополосе.

    Как сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по региону, трагедия произошла 16 мая, погибшему было 32 года.

    Представитель СК: «Он подъехал к лесополосе, поставил машину, зашел в лесополосу. Трактористы, которые там работали, видели, что он зашел в лесополосу и долго не выходил».

    Представитель ведомства добавил, что после этого чиновник был найден мертвым. По его словам, никаких синяков и ссадин на теле не обнаружено, произошедшее носит некриминальный характер.

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