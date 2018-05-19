Глава села в Карачаево-Черкесии покончил с собой в лесу

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Икон-Халского сельского поселения в Карачаево-Черкесии совершил самоубийство в лесополосе.
Как сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по региону, трагедия произошла 16 мая, погибшему было 32 года.
Представитель СК: «Он подъехал к лесополосе, поставил машину, зашел в лесополосу. Трактористы, которые там работали, видели, что он зашел в лесополосу и долго не выходил».
Представитель ведомства добавил, что после этого чиновник был найден мертвым. По его словам, никаких синяков и ссадин на теле не обнаружено, произошедшее носит некриминальный характер.
Представитель СК: «Он подъехал к лесополосе, поставил машину, зашел в лесополосу. Трактористы, которые там работали, видели, что он зашел в лесополосу и долго не выходил».
Представитель ведомства добавил, что после этого чиновник был найден мертвым. По его словам, никаких синяков и ссадин на теле не обнаружено, произошедшее носит некриминальный характер.
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