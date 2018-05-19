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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Панкратова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Панкратова

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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Панкратова

      После выступления Саши в четвертьфинале судьи аплодировали стоя. Сергей Лазарев оперативно создал фан-клуб Александры Панкратовой, вторым в него вошел Игорь Крутой, но именно он в полуфинале получил от конкурсантки подарок — она выбрала для исполнения его песню.

      Александра Панкратова исполнила композицию «Девка по саду ходила». Участница получила четыре зеленых кнопки.

      Игорь Крутой до последнего не нажимал кнопку. Но он объяснил это тем, что заслушался. Как признался Крутой, в ее выступлении он почувствовал особую энергетику «сегодняшнего счастья». Девочка услышала похвалу и от остальных судей.





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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