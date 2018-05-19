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    В Киеве назвали три варианта «возвращения» Донбасса

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    В Киеве назвали три варианта «возвращения» Донбасса

    В Киеве назвали три варианта «возвращения» Донбасса

    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал, как, по его мнению, можно «вернуть» Донбасс.

    О планах по «возвращению» Донбасса Грымчак рассказал украинскому изданию «Обозреватель». По его словам, есть три варианта действий.

    Юрий Грымчак: «Первый — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться. Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго».

    Второй вариант — военный. Но Грымчак называет его маловероятным «по многим причинам». Он отдает предпочтение предложению, выдвинутому президентом Петром Порошенко.

    Юрий Грымчак: «Путь, предложенный президентом, — введение миротворцев и международной администрации, затем передача этих территорий под контроль Украины — оптимальный вариант».

    Боевые действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. По данным ООН, жертвами столкновений стали более 10 тысяч человек. Киев и ЛНР и ДНР не раз заключали соглашения о перемириях, но режимы тишины постоянно нарушаются. Представители ополчения самопровозглашенных республик обвиняют в провокациях ВСУ.

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