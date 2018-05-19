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    Рома Зверь получил приз в Каннах за музыку к фильму Серебренникова

    11 комментариев
    • Фото: @romanbilyk / instagram.com
    Рома Зверь получил приз в Каннах за музыку к фильму Серебренникова

    Рома Зверь получил приз в Каннах за музыку к фильму Серебренникова

    Рома Зверь получил приз в Каннах за музыку к фильму Серебренникова
  • Фото: @romanbilyk / instagram.com

    • Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) получил награду Каннского фестиваля за лучший саундтрек к фильму режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».

    Билык опубликовал в своем Instagram фотографию с призом, коротко подписав ее: «Победа!».

    Победа! #cannessoundtrack #cannes #freekirillserebrennikov #zveri #хвв

    Публикация от Roman Bilyk (@romanbilyk)


    Сюжет фильма «Лето» основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием западных рок-звезд зарождается русский рок. Цой записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.

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