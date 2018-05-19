Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл проходит в Виндзоре

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл началась в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
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Среди пришедших на свадьбу века гостей немало знаменитостей — знаменитая телеведущая Опра Уинфри, звезда футбола Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с супругой, правозащитницей Амаль, певец Элтон Джон, актриса Приянка Чопра, теннисистка Серена Уильямс с мужем. Наш сайт ведет прямую трансляцию церемонии.
Обвенчает молодоженов духовный глава церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После этого супруги совершат в карете 25-минутную поездку по улицам Виндзора, где их будут приветствовать десятки тысяч жителей и гостей этого городка. После процессии они вернутся в королевский замок.
По сведениям СМИ, Меган Маркл заказала свадебный наряд у британского дизайнера Клэр Уайт Келлер . По традиции обручальные кольца изготовлены из редкого валлийского золота. Впервые такие кольца использовались на свадьбе матери нынешней королевы Елизаветы II — Елизаветы Боуз-Лайон и герцога Йоркского в 1923 году.
Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от свадебных подарков и попросили всех, кто хочет их поздравить, сделать пожертвования в один из семи благотворительных фондов, помогающих больным детям, бездомным и животным. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.
В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл станет герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство.
Обвенчает молодоженов духовный глава церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После этого супруги совершат в карете 25-минутную поездку по улицам Виндзора, где их будут приветствовать десятки тысяч жителей и гостей этого городка. После процессии они вернутся в королевский замок.
По сведениям СМИ, Меган Маркл заказала свадебный наряд у британского дизайнера Клэр Уайт Келлер . По традиции обручальные кольца изготовлены из редкого валлийского золота. Впервые такие кольца использовались на свадьбе матери нынешней королевы Елизаветы II — Елизаветы Боуз-Лайон и герцога Йоркского в 1923 году.
Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от свадебных подарков и попросили всех, кто хочет их поздравить, сделать пожертвования в один из семи благотворительных фондов, помогающих больным детям, бездомным и животным. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.
В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл станет герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство.
Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл прошла в Виндзоре. Новобрачные обвенчались и в открытом ландо проехали по городу.Опубликовано НТВ 19 мая 2018 г.
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