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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Богдан Вандышев. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Богдан Вандышев

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Богдан Вандышев

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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Богдан Вандышев

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Богдан Вандышев

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Богдан Вандышев

      В четвертьфинале Богдан Вандышев из Москвы поразил судей своим профессионализмом. Но самое сложное испытание ждало его в полуфинале.

      Богдан Вандышев исполнил песню Rolling in the deep. Эффектное выступление юноши завоевало четыре зеленые кнопки. Последним «зеленый свет» конкурсанту дал Виктор Дробыш.

      Сергей Лазарев высоко оценил вокальное исполнение конкурсанта. Юлиана Караулова назвала технику Богдана исполнения «суперточной». А вот Игорь Крутой высказал мнение, что юноша стесняется самого себя во время выступлений. Он отметил, что участнику нужно обрести уверенность в своих силах и тогда он с легкостью сможет очаровывать всех слушателей.





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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