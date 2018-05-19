«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Вера Ярошик

Зрители шоу «Ты супер!» назвали прошлое выступление Веры Ярошик волшебным. Тогда зал приветствовал девочку стоя. Но в полуфинале ей нельзя было снижать планку.
16-летняя Вера Ярошик из Белоруссии выбрала для полуфинала лиричную композицию «Каким ты был, таким ты и остался». Она получила «зеленый свет» от всех членов жюри, а зал вновь аплодировал стоя.
Виктор Дробыш поднялся на сцену, чтобы приветствовать талантливую конкурсантку. Он назвал ее выступление необыкновенным. Сергей Лазарев в свою очередь признался, что очарован Верой Ярошик. Он высказал мнение, что только человек с прекрасной душой может петь так, как она. И добавил, что оценил ее выступление на 200 баллов из 100.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Виктор Дробыш поднялся на сцену, чтобы приветствовать талантливую конкурсантку. Он назвал ее выступление необыкновенным. Сергей Лазарев в свою очередь признался, что очарован Верой Ярошик. Он высказал мнение, что только человек с прекрасной душой может петь так, как она. И добавил, что оценил ее выступление на 200 баллов из 100.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
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