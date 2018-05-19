«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Кирильчук

«Взрослый бескрайний голос и сумасшедший диапазон» — такие слова услышала после прошлых выступлений от судей
11-летняя Александра Кирильчук. Но в полуфинале ей снова пришлось выложиться на полную.
Александра Кирильчук для полуфинала выбрала хит группы Queen — Somebody to love. Зажигательное выступление конкурсантки вызвало улыбки на лицах судей и громкие аплодисменты зала. А Виктор Дробыш заслушался и забыл нажать зеленую кнопку, но успел исправить свою ошибку благодаря Сергею Лазареву.
Виктор Дробыш поблагодарил участницу за выступление. Сергей Лазарев отметил, что участница очень изменилась за время проекта, начала рисковать и экспериментировать. А Юлианна Караулова назвала выступление Саши честным, пронзительным и талантливым.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Виктор Дробыш поблагодарил участницу за выступление. Сергей Лазарев отметил, что участница очень изменилась за время проекта, начала рисковать и экспериментировать. А Юлианна Караулова назвала выступление Саши честным, пронзительным и талантливым.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
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