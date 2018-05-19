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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Кирильчук. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Кирильчук

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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Александра Кирильчук

      «Взрослый бескрайний голос и сумасшедший диапазон» — такие слова услышала после прошлых выступлений от судей 11-летняя Александра Кирильчук. Но в полуфинале ей снова пришлось выложиться на полную.

      Александра Кирильчук для полуфинала выбрала хит группы Queen — Somebody to love. Зажигательное выступление конкурсантки вызвало улыбки на лицах судей и громкие аплодисменты зала. А Виктор Дробыш заслушался и забыл нажать зеленую кнопку, но успел исправить свою ошибку благодаря Сергею Лазареву.

      Виктор Дробыш поблагодарил участницу за выступление. Сергей Лазарев отметил, что участница очень изменилась за время проекта, начала рисковать и экспериментировать. А Юлианна Караулова назвала выступление Саши честным, пронзительным и талантливым.





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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