«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Артём Семёнов

Артём Семёнов из латвийского города Даугавпилс легко располагал к себе жюри в прошлых турах, но в полуфинале конкуренция значительно возросла.
Артём Семёнов исполнил песню «Улетели листья с тополей». Юноша появился на сцене в новом романтичном образе.
Первым зеленую кнопку нажал Игорь Крутой. Его примеру последовали и другие судьи проекта «Ты супер!». После выступления участника Крутой заявил, что выступление нельзя назвать безукоризненным, но конкурсант прочувствовал песню и пропустил ее через себя.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Первым зеленую кнопку нажал Игорь Крутой. Его примеру последовали и другие судьи проекта «Ты супер!». После выступления участника Крутой заявил, что выступление нельзя назвать безукоризненным, но конкурсант прочувствовал песню и пропустил ее через себя.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
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