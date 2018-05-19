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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Артём Семёнов. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Артём Семёнов

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Артём Семёнов

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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Артём Семёнов

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Артём Семёнов

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Артём Семёнов

      Артём Семёнов из латвийского города Даугавпилс легко располагал к себе жюри в прошлых турах, но в полуфинале конкуренция значительно возросла.

      Артём Семёнов исполнил песню «Улетели листья с тополей». Юноша появился на сцене в новом романтичном образе.

      Первым зеленую кнопку нажал Игорь Крутой. Его примеру последовали и другие судьи проекта «Ты супер!». После выступления участника Крутой заявил, что выступление нельзя назвать безукоризненным, но конкурсант прочувствовал песню и пропустил ее через себя.





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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