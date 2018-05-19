На Ангелу Меркель подали в суд

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» подала в суд жалобу на немецкого канцлера Ангелу Меркель
из-за ее политики в сфере миграции.
Как сообщает газета Zeit, жалоба была подана в конституционный суд города Карлсруэ. В ней говорится, что суд должен рассмотреть правомерность решения Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией. Данное решение было принято в 2015 году.
По мнению юриста партии «Альтернатива для Германии» Штефана Бранднера, жалоба в конечном счете может стать основанием для отставки Меркель.
В 2015 году в Германию въехали около 900 тысяч мигрантов, что стала поводом для роста правых настроений в стране. В результате было принято решение впускать в страну не больше 200 тысяч мигрантов в год.
В прошлом году немецкий парламент выпустил доклад, в котором признал недостаточной законодательную базу, ставшую основой для решения канцлера в 2015 году впустить в страну беженцев.
По мнению юриста партии «Альтернатива для Германии» Штефана Бранднера, жалоба в конечном счете может стать основанием для отставки Меркель.
В 2015 году в Германию въехали около 900 тысяч мигрантов, что стала поводом для роста правых настроений в стране. В результате было принято решение впускать в страну не больше 200 тысяч мигрантов в год.
В прошлом году немецкий парламент выпустил доклад, в котором признал недостаточной законодательную базу, ставшую основой для решения канцлера в 2015 году впустить в страну беженцев.
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