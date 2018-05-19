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    На Ангелу Меркель подали в суд

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    • Фото: Reuters © 2018, Sergei Karpukhin
    На Ангелу Меркель подали в суд

    На Ангелу Меркель подали в суд

    На Ангелу Меркель подали в суд
  • Фото: Reuters © 2018, Sergei Karpukhin

    • Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» подала в суд жалобу на немецкого канцлера Ангелу Меркель из-за ее политики в сфере миграции.

    Как сообщает газета Zeit, жалоба была подана в конституционный суд города Карлсруэ. В ней говорится, что суд должен рассмотреть правомерность решения Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией. Данное решение было принято в 2015 году.

    По мнению юриста партии «Альтернатива для Германии» Штефана Бранднера, жалоба в конечном счете может стать основанием для отставки Меркель.

    В 2015 году в Германию въехали около 900 тысяч мигрантов, что стала поводом для роста правых настроений в стране. В результате было принято решение впускать в страну не больше 200 тысяч мигрантов в год.

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    Меркель рекомендовала нелегалам добровольно уехать из Германии
    В прошлом году немецкий парламент выпустил доклад, в котором признал недостаточной законодательную базу, ставшую основой для решения канцлера в 2015 году впустить в страну беженцев.

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