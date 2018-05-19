«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Зеновия Сверчкова

Зеновия Сверчкова в прошлых турах появлялась в разных образах, каждый раз располагая к себе жюри. В полуфинале она постаралась вновь удивить судей проекта «Ты супер!».
Зена Сверчкова исполнила композицию One night only. Судьи оценили ее выступление на четыре зеленые кнопки.
Девочка вышла на сцену в полуфинале, несмотря на болезнь. Ее состояние заметил Сергей Лазарев. Он похвалил участницу и назвал ее выступление достойным. В свою очередь Виктор Дробыш отметил значимость проекта «Ты супер!», который помогает раскрываться таким талантливым детям, как Зеновия.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 26 мая, в 20:00.
Девочка вышла на сцену в полуфинале, несмотря на болезнь. Ее состояние заметил Сергей Лазарев. Он похвалил участницу и назвал ее выступление достойным. В свою очередь Виктор Дробыш отметил значимость проекта «Ты супер!», который помогает раскрываться таким талантливым детям, как Зеновия.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 26 мая, в 20:00.
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