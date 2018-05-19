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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Анжелика Лазарева. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Анжелика Лазарева

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Анжелика Лазарева

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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Анжелика Лазарева

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Анжелика Лазарева

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Анжелика Лазарева

      Первой из участников во втором полуфинале на сцене появилась маленькая Анжелика Лазарева.

      Девятилетняя Анжелика Лазарева из Уфы исполнила песню «Оставайся, мальчик, с нами». Юная участница не без труда расположила к себе всех членов жюри, получив четыре зеленые кнопки.

      Виктор Дробыш отметил, что во время выступления было заметно сильное волнение участницы, но ей удалось раскрыться в песне. Игорь Крутой тоже обратил внимание на то, что в девочка выглядела на сцене испуганной. А Юлианна Караулова, которая первой нажала зеленую кнопку, заявила, что это выступление оказалось слабее предыдущих, но тем не менее конкурсантка достойна отправиться в комнату ожидания.





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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