«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Анжелика Лазарева

Первой из участников во втором полуфинале на сцене появилась маленькая Анжелика Лазарева.
Девятилетняя Анжелика Лазарева из Уфы исполнила песню «Оставайся, мальчик, с нами». Юная участница не без труда расположила к себе всех членов жюри, получив четыре зеленые кнопки.
Виктор Дробыш отметил, что во время выступления было заметно сильное волнение участницы, но ей удалось раскрыться в песне. Игорь Крутой тоже обратил внимание на то, что в девочка выглядела на сцене испуганной. А Юлианна Караулова, которая первой нажала зеленую кнопку, заявила, что это выступление оказалось слабее предыдущих, но тем не менее конкурсантка достойна отправиться в комнату ожидания.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Виктор Дробыш отметил, что во время выступления было заметно сильное волнение участницы, но ей удалось раскрыться в песне. Игорь Крутой тоже обратил внимание на то, что в девочка выглядела на сцене испуганной. А Юлианна Караулова, которая первой нажала зеленую кнопку, заявила, что это выступление оказалось слабее предыдущих, но тем не менее конкурсантка достойна отправиться в комнату ожидания.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
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