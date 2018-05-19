Прокуратура заинтересовалась аварийной посадкой самолета «Победы» во Внуково

Сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку по факту экстренной посадки во Внуково самолета авиакомпании «Победа».
Московская межрегиональная транспортная прокуратура: «Организована проверку в связи с аварийной посадкой в московском аэропорту Внуково самолета Boeing. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте».
Решение об аварийной посадке принял командир самолета из-за отказа правого двигателя. На борту лайнера, летевшего из Москвы в Астрахань, находились 170 пассажиров.
Boeing вернулся в аэропорт вылета. Посадка во Внуково прошла благополучно, самолет сел на одном работающем двигателе, пострадавших нет. Все пассажиры рейса вылетели в Астрахань на резервном самолете спустя несколько часов после инцидента. Случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы».
Решение об аварийной посадке принял командир самолета из-за отказа правого двигателя. На борту лайнера, летевшего из Москвы в Астрахань, находились 170 пассажиров.
Boeing вернулся в аэропорт вылета. Посадка во Внуково прошла благополучно, самолет сел на одном работающем двигателе, пострадавших нет. Все пассажиры рейса вылетели в Астрахань на резервном самолете спустя несколько часов после инцидента. Случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы».
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