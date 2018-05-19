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    Прокуратура заинтересовалась аварийной посадкой самолета «Победы» во Внуково

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    Прокуратура заинтересовалась аварийной посадкой самолета «Победы» во Внуково

    Прокуратура заинтересовалась аварийной посадкой самолета «Победы» во Внуково

    Сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку по факту экстренной посадки во Внуково самолета авиакомпании «Победа».

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура: «Организована проверку в связи с аварийной посадкой в московском аэропорту Внуково самолета Boeing. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте».

    Решение об аварийной посадке принял командир самолета из-за отказа правого двигателя. На борту лайнера, летевшего из Москвы в Астрахань, находились 170 пассажиров.

    Boeing вернулся в аэропорт вылета. Посадка во Внуково прошла благополучно, самолет сел на одном работающем двигателе, пострадавших нет. Все пассажиры рейса вылетели в Астрахань на резервном самолете спустя несколько часов после инцидента. Случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы».

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